Похищенные и пропавшие люди в Молдове – факты и мифы

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Сегодня в производстве находятся 86 розыскных дел в отношении лиц, пропавших без вести в Молдове. Об этом заявил старший оперуполномоченный Управления уголовных расследований Национального инспектората расследований МВД РМ Денис Галенко в ходе онлайн конференции на тему: "Почему дети и взрослые пропадают в Молдове". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.
Похищают ли в Молдове людей на органы?
"В этом году заведено 14 дел, один человек найден. С начала 2020 года сотрудниками территориальных и специализированных подразделений Национального инспектората полиции было установлено местонахождение семи граждан, пропавших без вести. Из них один был объявлен в розыск в этом году, шесть – ранее", - заявил офицер МВД.
Он отметил, что пропадают люди разных возрастов и социальных групп, в том числе предприниматели.
"Наиболее частые случаи пропажи людей происходят с гражданами преклонного возраста, страдающими проблемой потери памяти и психическими расстройствами".
По его словам, с начала года в Молдове территориальными и спецподразделениями Генерального инспектората полиции заведено двадцать уголовных дел по фактам похищения людей.
"Поясню, что речь не идет, как часто приходится читать в соцсетях, о том, что, мол, вот, похищают людей на органы. Боже упаси, такого у нас нет. Из этих двадцати дел по шести принято решение, три из них уже находятся в суде, три – в стадии уголовного преследования", - сказал Галенко.
Помощь организованных общественников
В свою очередь, руководитель поискового отряда COD Роман Волхв обратил внимание на важность сотрудничества между структурами МВД и добровольцами.
Он поблагодарил те СМИ, которые профессионально освещают вопросы, связанные с пропажей людей, так как это очень важно для общества.
"Порой у пропавших надежда только на полицию и неравнодушных людей, а также на СМИ".
Почему пропадают дети?
Основные обращения в группу COD касаются пожилых людей с болезнью Альцгеймера, страдающих деменцией. Но также есть дети. Большая часть из них – это подростки от 11 лет. Чаще всего они убегают из дома из-за внутренних семейных конфликтов, непонимания родителями, буллинга.
"В этом году у нас были обращения, когда дети оставляли предсмертные записки, но, слава Богу, это были только угрозы. Известны случаи пропажи детей, когда их оставляют без присмотра – при этом вина лежит полностью на родителях", - отметил руководитель поисковой группы.
По статистике, которую привела глава управления по безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности МВД РМ Алена Драгомирецкая, наибольшее число пропавших детей – это те, кто сами уходят из дома.
"В течение шести месяцев текущего года у нас было зарегистрировано 415 случаев, в которых 431 несовершеннолетний самовольно покинул свое жилище, в том числе групповые побеги. На данный момент все пропавшие дети нами были найдены – все они живы и здоровы, возвращены родителям", - заявила офицер МВД.
Единственный случай в этом году, когда ребенок был обнаружен без признаков жизни – печальное происшествие в Хынчештах.
Дети, которых пока не нашли
Однако, по ее словам, остается пять заведенных дел, среди которых одно уголовное, по факту пропажи детей в прошлые годы – три эпизода за 2018 год и два – за 2019. Это дети от 14 до 18 лет. Розыскные меры по этим делам продолжаются.
Драгомирецкая обратила внимание, что еженедельно полиция выявляет случаи пропажи маленьких детей, которые - по невнимательности родителей - заблудились, их, разумеется, возвращают в семью. Она обратилась к родителям с просьбой быть более ответственными и бдительными, когда дело касается детей.
Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.
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