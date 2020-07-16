Похищенные и пропавшие люди в Молдове – факты и мифы

Сотрудники МВД РМ и руководитель поискового отряда COD рассказали о ситуации с поиском пропавших граждан в стране, основных причинах этого явления, развеяв некоторые слухи, которые распространяются, в том числе в соцсетях.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Сегодня в производстве находятся 86 розыскных дел в отношении лиц, пропавших без вести в Молдове. Об этом заявил старший оперуполномоченный Управления уголовных расследований Национального инспектората расследований МВД РМ Денис Галенко в ходе онлайн конференции на тему: "Почему дети и взрослые пропадают в Молдове". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Похищают ли в Молдове людей на органы?

"В этом году заведено 14 дел, один человек найден. С начала 2020 года сотрудниками территориальных и специализированных подразделений Национального инспектората полиции было установлено местонахождение семи граждан, пропавших без вести. Из них один был объявлен в розыск в этом году, шесть – ранее", - заявил офицер МВД.

Он отметил, что пропадают люди разных возрастов и социальных групп, в том числе предприниматели.

"Наиболее частые случаи пропажи людей происходят с гражданами преклонного возраста, страдающими проблемой потери памяти и психическими расстройствами".

По его словам, с начала года в Молдове территориальными и спецподразделениями Генерального инспектората полиции заведено двадцать уголовных дел по фактам похищения людей.

"Поясню, что речь не идет, как часто приходится читать в соцсетях, о том, что, мол, вот, похищают людей на органы. Боже упаси, такого у нас нет. Из этих двадцати дел по шести принято решение, три из них уже находятся в суде, три – в стадии уголовного преследования", - сказал Галенко.

Помощь организованных общественников

В свою очередь, руководитель поискового отряда COD Роман Волхв обратил внимание на важность сотрудничества между структурами МВД и добровольцами.

Он поблагодарил те СМИ, которые профессионально освещают вопросы, связанные с пропажей людей, так как это очень важно для общества.

"Порой у пропавших надежда только на полицию и неравнодушных людей, а также на СМИ".

Почему пропадают дети?

Основные обращения в группу COD касаются пожилых людей с болезнью Альцгеймера, страдающих деменцией. Но также есть дети. Большая часть из них – это подростки от 11 лет. Чаще всего они убегают из дома из-за внутренних семейных конфликтов, непонимания родителями, буллинга.

"В этом году у нас были обращения, когда дети оставляли предсмертные записки, но, слава Богу, это были только угрозы. Известны случаи пропажи детей, когда их оставляют без присмотра – при этом вина лежит полностью на родителях", - отметил руководитель поисковой группы.

При этом он подчеркнул, что обращений в COD много, но волонтеры не занимаются конфликтами между родителями, семейными разборками, поисками людей, которые кому-то задолжали.

По статистике, которую привела глава управления по безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности МВД РМ Алена Драгомирецкая, наибольшее число пропавших детей – это те, кто сами уходят из дома.

"В течение шести месяцев текущего года у нас было зарегистрировано 415 случаев, в которых 431 несовершеннолетний самовольно покинул свое жилище, в том числе групповые побеги. На данный момент все пропавшие дети нами были найдены – все они живы и здоровы, возвращены родителям", - заявила офицер МВД.

Единственный случай в этом году, когда ребенок был обнаружен без признаков жизни – печальное происшествие в Хынчештах.

Дети, которых пока не нашли

Однако, по ее словам, остается пять заведенных дел, среди которых одно уголовное, по факту пропажи детей в прошлые годы – три эпизода за 2018 год и два – за 2019. Это дети от 14 до 18 лет. Розыскные меры по этим делам продолжаются.

Драгомирецкая обратила внимание, что еженедельно полиция выявляет случаи пропажи маленьких детей, которые - по невнимательности родителей - заблудились, их, разумеется, возвращают в семью. Она обратилась к родителям с просьбой быть более ответственными и бдительными, когда дело касается детей.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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