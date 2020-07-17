SputnikPro: Подоплека прямого эфира – как работают на радио журналисты

Многие даже не задумываются о том, какой драйв царит у порога студии и в ней самой до того, как гость усаживается перед микрофоном и начинается беседа – которая, порой, превращается в настоящий спектакль.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Считается, что в прямом эфире все должно быть идеально. Реальность выглядит иначе. Об этом рассказала шеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня", ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik Татьяна Голованова. Мероприятие прошло в рамках международного вебинара SputnikPro на тему: "Без права на ошибку. Как брать интервью в прямом эфире".

Как это работает?

Прямой эфир – это поле для ошибок. Мы запинаемся, акаем, мэкаем, сбиваем ритм, темп речи, беседы, теряем связь со спикером, в том числе мобильную, имеем много других технических проблем. Но, вместе с тем – прямой эфир – это самое живое, что может быть в работе на радио.

"Лично я безумно люблю прямые эфиры за то, что, в отличие от записных бесед, это, наверное, самое настоящее, интригующее слушателя радио. Ну и ошибки – это прекрасно. Сменить тон официоза на живой разговор очень важно", - рассказала шеф-редактор.

© Sputnik / Владимир Трефилов Татьяна Голованова.

Основные плюсы и минусы

Во-первых, это разговор по делу. Прямой эфир, ограниченный по времени, заставляет говорить только самое важное. Учитывая, что в наше время господствует так называемое клиповое мышление, когда на большие объемы информации у людей не хватает времени, тем более, в разговорном жанре. Он предполагает краткость, ясность - все по существу.

"Мы сильно отличаемся от простой письменной журналистики, потому что коверкаем письменный, правильный русский язык. Устный и письменный русский язык сильно отличаются", - отметила ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik.

Во-вторых, живой диалог. Волнение. Это, на самом деле, круто, потому что есть эмоции, это главное на радио. Эмоции притягивают слушателя.

Далее. Большой плюс – это эксклюзивность. Ведь спикер может рассказать именно вам какую-нибудь важную, а, может быть, и сногсшибательную новость, которая попадет в топ новостей, выведет ваше СМИ в лидеры цитируемости.

Эффект присутствия - здесь и сейчас. Слушателю, зрителю нравится эффект реалити-шоу, где он становится свидетелем, а иногда еще и участником, особенно если предусмотрены какие-то сообщения и звонки от слушателя – порой бывают очень интересные вопросы или замечания, которые помогут сделать ваше интервью или беседу более интересными. Но придется смирится и с тем, что фейки, недовольные, злые комментарии также не исключены. Но это тоже может быть изюминкой, которую наверняка оценят слушатели.

Говоря о плюсах прямого эфира, специалист обратила внимание, что не стоит забывать и о минусах. Например, технические проблемы )отрубают свет, плохая связь), которые нервируют журналистов. А также жесткое ограничение по времени, неадекватное поведения гостя, непредсказуемость хода интервью.

Все может быть, и ко всему надо быть готовым. Ведь любой минус можно превратить в плюс, но для этого надо обладать соответствующей профессиональной подготовкой. Приемов много, учиться им никогда и никому не поздно. Было бы желание.

"И помните, беседа должна быть гармоничной, наполненной смыслом, а не пустышкой, ни о чем, как нередко бывает на радио в записных интервью. От скуки в эфире слушатель может отказаться от вас навсегда", - подчеркнула редактор.

Подготовка к интервью

Любое интервью требует тщательной подготовки – это аксиома. Лучшая импровизация – это хорошая подготовка. Без изучения темы, подбора нормального гостя, который сможет адекватно рассказать и прокомментировать ситуацию, без той же проверки связи, не будет нормального эфира.

Выбор темы – основополагающее в любой творческой деятельности. Как ее найти?

"Сегодня, прежде всего, это соцсети. Надо уметь ими правильно пользоваться. Прежде всего, в соцсетях это паблики, телеграмм-каналы, твиттер – он по-прежнему жив, хотя его и хоронили несколько раз. Здесь целый клад новых тем – главное необходимо проверять источники и факты".

Также важно уметь правильно читать, понимать и анализировать новости. И если вы обладаете этими навыками – вы будете самым полезным и любимым человеком в редакции.

Разумеется, необходимо работать и с официальной информацией – пресс-релизы, официальные документы, финансовые отчеты, архив, указы.

Кроме того, готовясь к интервью, надо изучить личность спикера, его взгляды, экспертные мнения. Необходимо продумать важные вопросы, логику их последовательности. Учитывать и мелкие, но необходимые вопросы – уточнить должность, имя и фамилию спикера, проверить связь. Это кропотливая работа, от которой во многом зависит результат эфира.

Выстраивание доверия

Доброжелательность и вежливость – настоящий капитал, без него никуда. Будьте хозяином своего дома. От вашего гостеприимства зависит, захочет ли человек к вам еще раз вернуться, общаться, давать комментарии. Не жалейте кофе, чай, воду.

"Говорите первым. Ведь ваш гость волнуется, хотя, может этого и не показывать, также, как и вы. А двух страхов в эфире быть не должно. Поэтому берите роль ведущего на себя и - вперед, но учитывайте то обстоятельство, что спикер как эксперт знает тему лучше вас – не общайтесь с ним с позиции "сверху". Разговорите гостя перед эфиром, дальше диалог пойдет легко", - советует медиаэксперт.

Изучайте психологические приемы общения – это целая наука. Она пригодится на практике.

В ходе вебинара были затронуты и другие аспекты интервью, разобраны виды их виды, даны полезные советы для того, чтобы получился действительно хороший эфир.

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