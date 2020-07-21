Молдова – ЕАЭС: новый импульс в сотрудничестве

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Минске прошел Евразийский межправительственный совет. В заседании приняли участие премьер-министры России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Молдовы. Наша страна обладает статусом наблюдателя в ЕАЭС.
Главы правительств государств обсудили вопросы торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции и промышленности; план мероприятий в сфере здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса в странах ЕАЭС.
Премьеры рассмотрели проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли. Обсуждались вопросы развитие агроиндустрии ЕАЭС и индустриализацию Союза.
О том какие цели и задачи решала молдавская делегация во главе с премьер-министром РМ Ионом Кику, о результатах саммита для экономики Молдовы, расскажет государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры РМ Юлиана ДРЭГЭЛИН.
Евразийский экономический союз был создан в 2015 году. Сегодня в него входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в союзе присутствует Молдова. Кроме того, статус наблюдателя ЕАЭС в скором времени должен обрести Узбекистан.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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