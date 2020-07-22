Молдова открыта для сотрудничества с ЕАЭС в полной мере

Статус наблюдателя дает Кишиневу возможность использовать все форматы работы Союза, решая практические вопросы в интересах бизнеса и граждан.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Правительство Молдовы проводит гибкую и прагматичную экономическую политику, которая включает возможности широкоформатного сотрудничества с ЕАЭС.

Статус наблюдателя в ЕАЭС не мешает Молдове реализовывать серьезные проекты. Об этом заявила государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин в ходе онлайн конференция на тему: "Итоги саммита глав правительств ЕАЭС в Минске и интересы РМ". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Юлиана Дрэгэлин.

"Несмотря на статус наблюдателя в ЕАЭС – он дает РМ очень широкие возможности. Мы можем использовать все форматы работы Союза, решая практические вопросы в интересах бизнеса и граждан", - заявила госсекретарь, комментируя итоги состоявшегося в Минске Евразийского межправительственного совета.

Она выделили такие направления интенсификации отношений между ЕАЭС и Молдовой, как транспортная инфраструктура, снятие таможенных барьеров, повышение качества товаров, инвестиционные проекты.

Молдову особенно интересуют вопросы, связанные с развитием магистралей для грузо- и пассажироперевозок, которая обсуждалась на Совете. Кишинев использует для этого все возможности.

Дрэгэлин отметила, что интегрирование в транспортные коридоры Европа – Азия исключительно важно для нашей республики, так как позволит устранить административные барьеры для операторов и приведет впоследствии к эффективному росту потоков и улучшению логистики.

"Молдова придает большое значение вопросам индустриализации. Сейчас мы находимся на стадии разработки проекта, программы и планов индустриализации страны до 2030 года. И обмен информацией и опытом между странами ЕАЭС и РМ приведет к решению проблем с которыми приходится сталкиваться сегодня", - сказала Госсекретарь.

Касаясь раунда двусторонних встреч, она отметила важный диалог министра экономики и инфраструктуры РМ Сергея Райляна с Александром Субботиным – заместителем премьер-министра Белоруссии и сопредседателем молдавско-белорусской межправительственной комиссии. При этом обсуждались вопросы привлечения белорусских компаний к участию в тендерах, приватизационных процессах и других формах кооперации.

Оценивая значение саммита, госсекретарь особо подчеркнула, что Министерство экономики и инфраструктуры РМ рассматривает его итоги как очень плодотворные и позитивные для страны.

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