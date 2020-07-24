Формула успешных спецпроектов нативной рекламы

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Что такое нативная реклама и каковы предпосылки ажиотажа, который вокруг нее возникает? Что такое коммерческий спецпроект и какое место он занимает в ряду других форматов рекламы? Об этом рассказала ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов МИА "Россия сегодня" Елена Костомарова в ходе международного вебинаре на тему: "Нативные спецпроекты в СМИ. Как делать коммерческий контент, интересный аудитории".

© Sputnik / Елена Костомарова.

По мнению медиаэксперта, спецпроекты нативной рекламы в СМИ – это мощный общемировой тренд, который важно учитывать и использовать для успешного достижения цели.

"На западном рынке нативная реклама занимает довольно большую долю рекламных бюджетов вообще, и, скорее всего, в процентном соотношении она будет только увеличиваться. По данным исследований Native Advertising Institute, к 2021 году доход изданий от нативной рекламы увеличится на 46%", - заявила Костомарова.

Что такое нативная реклама?

Это, прежде всего, хорошая история, интересная пользователю, в которой запрятан, упакован брэнд. Еще в 1951 году гуру и гений рекламного рынка Дэвид Огилви сделал великолепную нативную рекламу известной до сих пор марки пива. Она была размещена в газете. Рекламный материал представлял собой увлекательную статью, содержащую справочные сведения об устрицах.

Огилви не стал размещать на странице газеты крупную картинку брендированной бутылки с громкой надписью "лучшее в мире пиво", вместо этого он предложил своим читателям полезный контент с маленькой фотографией бренда в конце статьи.

Реклама создала образ этой марки пива как лучшего напитка, сочетающегося с устрицами.

Мировой бум

"В 2014 году на западном рынке начался настоящий бум нативной рекламы, который продолжается сегодня, и этот тренд не изменится", - убеждена специалист.

Какие предпосылки к этому? По ее словам, их несколько. Баннерная слепота – уже давно распространенный термин.

Люди, которые живут и работают в интернете настолько привыкли к рекламным сообщениям, что попросту не воспринимают баннерную рекламу, не считывают ее. Ее так много, что она уже перестает работать – люди на нее не кликают, не обращают внимание, воспринимая как часть привычной виртуальной среды. Иначе говоря, эффективность баннерной рекламы падает.

Блокировщики рекламы. Эта опция сегодня востребована у 2/3 пользователей, и ее популярность постоянно растет. Так что шансы баннерной рекламы быть увиденной, тем более, востребованной, постоянно снижаются.

Среди других предпосылок – недоверие к рекламным мессенджерам и перенасыщенность информационного пространства. Современная аудитория пресыщена и достаточно образована, она не верит простым словам рекламодателя о том, что их продукт самый лучший. Пользователю надо доказать, что товар или услуга хороши на конкретных примерах.

"Информационное пространство пользователя – масса всевозможных мессенджеров, почта, соцсети и так далее, - не позволяет рекламодателю прорваться сквозь этот фильтр. Именно поэтому рекламодатели ищут другие способы заслужить внимание пользователя, пробраться к его мозгу, сердцу, а в конечном итоге, к кошельку", - рассказала ведущий редактор отдела комплексных медиапродуктов МИА "Россия сегодня".

Виды нативной рекламы в СМИ

Нативная реклама в СМИ выглядит примерно так же, как и обычные редакционные материалы. Это могут быть статьи, видео, фотогалерея, инфографика. Найти такой материал можно по специальной пометке, маркирующей его. Но самый эффективный вид нативной рекламы – это спецпроекты – эксклюзивный медийный продукт, который полностью "заточен" под задачи бренда.

Первая часть формулы производства спецпроектов – это идея. Что нужно сделать, чтобы правильно разработать концепт спецпроекта, чтобы он был интересен для адресата и рекламодателя?

"Во-первых, необходимо знать аудиторию своего СМИ – возраст, пол, социальный статус. Также важно учитывать и стиль изложения вашего медиаресурса. Все эти данные важно учитывать, для того, чтобы рекламный контент органично вписывался в информационный поток".

Для того, чтобы создать идею, также важно понимать, какой именно продукт вы собираетесь продвигать – в чем его главная ценность, суть. Необходимо изучить цели и задачи бренда. Ну, и не забывайте о том, что вместе с коллегами необходимо будет устроить мозговой штурм, чтобы выбрать наиболее удачные предложения. И напоследок, задайте себе простой вопрос – почему аудитория будет читать или смотреть ваш контент? Какая в нем польза? На самом деле, есть только два мотива, которые движут пользователями – это эмоции и польза, которую можно получить от вашего контента.

Второй шаг в подготовке спецпроекта – найти правильный формат подачи. Это может быть мультимедийный лонгрид, тест, игра, комплексный спецпроект или что-нибудь иное. В идеале, в любом варианте должен быть эксклюзив. Задача – вовлечь пользователя.

Третий, заключительный, шаг. Необходимо проанализировать проделанную работу – сколько было затрачено времени на проект, какая достигнута вовлеченность читателей, их поведение, желание поделиться контентом. Важно оценить коммерческую эффективность – это количество переходов и посетителей, которые дочитывают материал до конца. В итоге перед вами открывается полная картина проекта, возможность оценить его достоинства и учесть недостатки при подготовке следующего.

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