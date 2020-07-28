Поправки в Конституцию Республики Молдова — "за" и "против"

В среду, 29 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Почему в Молдове хотят провести реформу Конституции".

В мае 2020 года в Кишиневе была создана инициативная группа, которая предложила внести важные поправки в основной закон страны и провести реформу Конституционного суда (КС). В эту группу вошли бывшие судьи КС, ученые, эксперты права.

C 2013 года некоторые решения КС вызывали серьезную критику со стороны юристов, политиков и общественности. В частности, участники международной научно-практической конференции, которая состоялась 5 июня 2020 г. в Кишиневе, пришли к выводу, что некоторые решения КС "выходят за рамки Конституции и свидетельствуют о высоком уровне его зависимости от политического фактора". Появились предложения об изменении Конституции и реформе Конституционного суда для того, чтобы впредь была исключена возможность нарушений положений Конституции.

В свою очередь, президент страны Игорь Додон заявил, что собирается утвердить Комиссию по конституционной реформе. О необходимости внесений поправок в Конституцию и реформе КС расскажут:

— доктор права, председатель Конституционного суда РМ в 2001-2007 годах Виктор ПУШКАШ;

— доктор политологии, юрист, экс прокурор Павел МИДРИГАН.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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