Где и как отдыхать молдавскому туристу в 2020 году

В четверг, 30 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн пресс-конференция на тему: "Туристическая отрасль РМ в период ограничений - кризис и новые возможности".

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Одной из наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства РМ, в связи с объявленной ВОЗ пандемией, является индустрия туризма. Как решают проблемы представители туротрасли, каковы пути развития в этот сложный период, актуальная информация для туристов.

Об этом расскажут:

— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;

— генеральный директор Центра бизнеса и Туризма Cricova Vin Александр АЛЕКСЕЕВ;

— директор гостиницы Jolly Alon Камелия БУЗДУГАН;

— директор Panda Tur Ион КУРМЕЙ;

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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