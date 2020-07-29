Где и как отдыхать молдавскому туристу в 2020 году

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Одной из наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства РМ, в связи с объявленной ВОЗ пандемией, является индустрия туризма. Как решают проблемы представители туротрасли, каковы пути развития в этот сложный период, актуальная информация для туристов.
Об этом расскажут:
— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;
— генеральный директор Центра бизнеса и Туризма Cricova Vin Александр АЛЕКСЕЕВ;
— директор гостиницы Jolly Alon Камелия БУЗДУГАН;
— директор Panda Tur Ион КУРМЕЙ;
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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