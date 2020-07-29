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Где и как отдыхать молдавскому туристу в 2020 году

© Sputnik / Nina Zotina
Пресс-центр
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https://ru.sputnik.md/press_center/20200729/31091319/EMB-gde-i-kak-otdykhat-moldavskomu-turistu-v-2020-godu.html

В четверг, 30 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн пресс-конференция на тему: "Туристическая отрасль РМ в период ограничений - кризис и новые возможности".

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Одной из наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства РМ, в связи с объявленной ВОЗ пандемией, является индустрия туризма. Как решают проблемы представители туротрасли, каковы пути развития в этот сложный период, актуальная информация для туристов.
Об этом расскажут:
— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;
— генеральный директор Центра бизнеса и Туризма Cricova Vin Александр АЛЕКСЕЕВ;
— директор гостиницы Jolly Alon Камелия БУЗДУГАН;
— директор Panda Tur Ион КУРМЕЙ;

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
путешествия, туризм


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