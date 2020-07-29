Основной закон, Конституционный суд и будущее Молдовы: конференция Sputnik

Парадоксальная ситуация возникла в последние годы в Молдове – некоторые решения Конституционного суда, по мнению многих экспертов, противоречат положениям самого Основного закона и угрожают национальной безопасности страны.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Сама возможность, как и факты политически мотивированных решений Конституционного суда, требуют внесения изменений в некоторые статьи Основного закона страны, а также уточнения полномочий и компетенций самой инстанции. Такое мнение высказали экс-председатель Конституционного суда РМ Виктор Пушкаш и экс-прокурор Павел Мидриган в ходе онлайн-конференции на тему: "Почему в Молдове хотят провести реформу Конституции". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Виктор Пушкаш.

Почему Конституцию приняли только в 1994 году?

Один из авторов Конституции Виктор Пушкаш рассказал, что созданная в 1990 году конституционная комиссия подготовила этот документ к началу 1993 года.

"Молдавская Конституция 1978 года позволяла односторонне заявить о выходе из состава СССР. Но мы этого не сделали по нескольким причинам. Прежде всего, нас связывала интегрированная экономическая структура бывшего Союза. Во-вторых, была надежда на новый союз суверенных государств по типу ЕС. Тогда мы еще не были готовы к созданию Конституции – только-только стали внедрять международное право.

Но, по словам спикера, были и другие серьезные факторы, тормозившие принятие Основного закона.

"В РМ были силы, которые явно не хотели, чтобы была принята Конституция. Они заявляли о временной поддержке суверенитета и независимости, с тем лишь, чтобы Молдова влилась в румынское государство", - отметил Пушкаш.

Принятие основного закона РМ

Конституция была принята 27 июля 1994 года подавляющим количеством голосов депутатов парламента – из 104 "за" проголосовало более 90 народных избранников.

"Наша Конституция не является копией какой-либо другой. Мы изучили конституции 62 государств мира, но был изучен, прежде всего, опыт Молдавского княжества, Уложения Василия Лупу, Конституция Константина Маврокордата и многие другие документы. Наша Конституция 1994 года была признана одной из лучших в Европе", - сказал Пушкаш.

© Sputnik / Caraus Mihai Павел Мидриган.

Оценивая этот важный политический акт, Павел Мидриган, заявил, что Конституция РМ в того время соответствовала международному уровню и позволяла строить современное государство.

"Конечно, Конституция была компромиссом политических сил того времени. Если ее правильно, в интересах государства истолковывать, она может еще послужить. В целом это хорошая Конституция".

Пропасть судейского популизма

Спикеры онлайн конференции отметили, что с 2013 года КС принял большое количество весьма спорных решений, которые привели к кризису доверия к этому институту государственной власти со стороны многих специалистов и общественности.

На прошедшей 5 июня международной конференции отмечалось, что КС сорвался в пропасть юридического и судейского популизма.

"Вспомним, например, решение КС от 5 декабря 2013 года – оно выходит за пределы конституционного поля, противоречит Конституции и является ошибочным. Согласно статье 7-й конституции, ни один Закон, ни один юридический акт не имеет правовой силы, если противоречит Конституции", - заявил Пушкаш.

По его словам, юристы внесли предложение о разработке механизма, который позволит в соответствии со статьей 7-й Конституции подвергнуть ревизии те решения, которые противоречат тексту Конституции.

Он также отметил, что были и другие подобного рода решения, например, в 2016 году в отношении изменения методов избрания президента.

По мнению эксперта Александра Муравского, напомнили участники конференции, в стране был осуществлен конституционный переворот. Судьи КС интерпретировали Конституцию таким образом, что, по сути дела, подменили конституционного законодателя и ввели в действие свою интерпретацию закона.

В свою очередь Павел Мидриган заявил, что "с 2013 года КС стал политически ангажированным".

"Мы, юристы, уже не понимаем, вроде бы, Конституция одна, но у КС свои интерпретации ее статей. Одно из самых противоречивых и даже вредных решений – от 5 декабря 2013 года относительно статьи 13. Один из факторов принятия такого решения – непрекращающийся процесс румынизации молдавского общества через подготовку кадров в Румынии, финансирование СМИ и там далее".

Специалист затронул также и проблему названия государственного языка.

"Сегодня все говорят – у нас румынский язык. Но, по Конституции, государственный язык в РМ по-прежнему – молдавский язык. Кстати, напомню, что еще в 2011 году был законопроект об изменении статьи 13 Конституции, но он не прошёл".

"С юридической точки зрения государственным языком в РМ является молдавский – так, как записано в Конституции. У Конституционного суда нет полномочий принимать юридические нормы, тем более, конституционные нормы. Это полномочия парламента, или решить этот вопрос может референдум, но никак не КС. Я согласен с точкой зрения, что решение КС от 5 декабря 2013 года – грубое нарушение Конституции РМ", - добавил Мидриган.

Эксперт также заявил, что, если и дальше КС будет идти по пути политической ангажированности, это приведет страну к юридическому хаосу и угрозам безопасности государства.

Что делать?

Виктор Пушкаш отметил, что участники прошедшей 5 июня международной конференции обратились к властям с предложением создать государственную комиссию, которая дала бы свою оценку полномочиям КС, некоторым его решениям, а также отношениям парламента и правительства, полномочиям президента и многим другим вопросам.

"Я насчитал порядка шестидесяти подобных вопросов, по которым специалисты должны дать свои рекомендации", - сказал экс глава КС РМ.

Он также подчеркнул, что ни одна ветвь власти не должна вмешиваться в деятельность другой и злоупотреблять своими полномочиями.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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