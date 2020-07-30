Куда поехать молдавскому туристу в августе 2020

Планы безмятежного, беззаботного и безопасного отдыха на море этим летом большинству наших соотечественников, вероятно, придется изменить.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На рынке выездного сезонного отдыха сложилась сложная и неординарная ситуация. Об этом заявил президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова (АПИТ) Сергей Маня на онлайн конференции на тему: "Туристическая отрасль РМ в период ограничений – кризис и новые возможности". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Нюансы летнего отдыха на море

"С одной стороны, полетели чартеры в Турцию, но, к сожалению, после возвращения домой наши туристы вынуждены соблюдать режим двухнедельного карантина, что создает неудобства. В то же время, чрезвычайной комиссией констатируются факты импорта коронавируса из Турции туристами, возвращающимися в Молдову", отметил спикер.

Маня проинформировал, что Болгария уже разрешила туристам из РМ въезд на свою территорию - с условием, что на границе нашими гражданами будет предъявлен тест об отсутствии коронавируса.

"Планируется чартерная программа на Египет с середины августа, и мы надеемся, что отдых наших сограждан в этой стране будет безопасным", - сказал президент АПИТ.

Надежда на вдохновение и суровая реальность

Маня отметил, что постепенное восстановление отрасли началось с перезагрузкой внутреннего туризма – появились новые маршруты и направления, граждане республики активно путешествуют по стране.

Многие достопримечательные места, музеи, санатории и пансионаты начали постепенно открываться.

Тем не менее, как отметил гость, большинство туристических компаний были вынуждены приостановить свою деятельность.

Он напомнил, что 27 июля вступили в действие изменения в Закон об организации и развитии туризма в Республике Молдова, а также в Закон о предпринимательском патенте, которые должны облегчить деятельность предпринимателей в данной сфере.

Где реально отдохнуть в этом году заграницей?

Этот год очень тяжелый и необычной для туристической отрасли. Об этом рассказал директор крупной туристической компании Ион Курмей.

"Экономический кризис в условиях пандемии каждый день меняет наши планы. Мы не можем работать на долгосрочную перспективу, приходится жить завтрашним днем. Кризис в отрасли длится уже полгода. Наше агентство сегодня работает только на 10% своих возможностей. Мы международная компания, наши филиалы представлены в Румынии, Украине, Белоруссии, Греции. Обращу внимание, что такая же сложная ситуация, как и в Молдове, сложилась во всех перечисленных странах".

Молдавская пастораль

Однако, по его словам, есть и хорошая сторона кризиса – началось развитие внутреннего туризма.

"В этом году количество молдавских туристов внутри страны возросло в два раза. Мы даже подготовили двадцать новых маршрутов, что и для нас самих стало открытием. Мы сами путешествуем каждую неделю, изучаем прекрасные уголки нашей страны, открываем их для наших граждан, сегодня – это наш приоритет", - сказал руководитель туркомпании.

В условиях вынужденной изоляции жителям Молдовы предлагают вдохновляться родными ландшафтами, лесами и полями, реками и озерами, и, разумеется, отличной кухней. Прибавьте к этому еще и вино, возможность путешествовать с друзьям. В общем неплохо, даже, отлично, и не дорого. Одним словом, можно заново открыть для себя Молдову.

Куда поехать? "Все больше и больше людей узнают, что мы работаем, принимаем туристов", - рассказывает генеральный директор Центра бизнеса и Туризма Cricova Vin Александр Алексеев.

"Сейчас действует привлекательное предложение – за один билет можно прийти втроем. К вашим услугам дегустация вин в неограниченных количествах. Сегодня мы принимаем в день до 300 туристов, при этом соблюдаем все соответствующие меры безопасности. Группы принимаем индивидуально по предварительной записи", - говорит Алексеев.

Однако, несмотря на то, что поток "наших" в Криковские подвалы увеличился, он пока не компенсирует потерянные доходы от интуриста. Не лучшие времена переживает и Castel Mimi, хотя сотрудники не унывают и надеются на лучшее.

"Мы открыты, но туристов немного", - призналась директор Hotel Castel Mimi Камелия Буздуган.

"Поэтому работаем по сокращенному графику – три дня в неделю, по предварительной записи и с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний".

Она сообщила, что в распоряжении туристов – пятизвездочная гостиница, семь домиков отдыха и бассейн.

"Мне кажется, что это идеальное место, куда можно съездить отдохнуть, не переживая о потерянном времени на карантине!, заключила она.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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