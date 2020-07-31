SputnikPro: как создать видео, чтобы его просмотрели миллионы

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Об основных принципах создания коротких вирусных клипов для новостных сайтов и составляющих их популярности среди аудитории, рассказали руководители отделов оперативного видео и графики МИА "Россия сегодня" Арсений Миндлин и Алексей Дроздов в ходе международного вебинара на тему: "Как правильно делать вирусные видео для новостных сайтов".

Мероприятие прошло в рамках проекта SputnikPro.

По мнению спикеров, вирусные видео необходимо делать быстро, чтобы успеть к публикации новости. Говорить в таком случае о качестве не приходится, важен контент и его подача.

"Но бывают случаи, когда именно такие видео набирают очень много просмотров, и становятся вирусными. Это не только новостные видео, но и мемы, какие-то развернутые сюжеты, которые не относятся непосредственно к новостям, но вирусятся, набирая много просмотров", - отметил эксперт.

Существует несколько типов видео. Например, срочные новости, которые надо сделать без применения титров. Видео длительностью более минуты, требует титровки.

"Любое видео может набрать много просмотров и завирусится. Например, одно из них весьма простое – одноплановое – ничего особенного, на несколько секунд, но с оперативно подложенной музыкой и удачным заголовком, набрало несколько миллионов просмотров только у нас на сайте, но с учетом перепубликаций на других ресурсах, количество просмотров на FB превысило десять миллионов. Завирусилось. Этот ролик был сделан за пять минут", - сказал Минлин.

Среди видео-миллиоников часто встречаются не какие-то breaknews, а человеческие истории, когда сюжет делался про реальную жизненную ситуацию. Например, история про бездомного блогера. В своем сюжете мы использовали в том числе его личное видео. В итоге видеоролик набрал более трех миллионов просмотров.

Успех этого ролика показал перспективы работы в данном направлении, которое по полярности не уступает другим.

Еще один тип материалов, который неплохо набирает просмотры – архивные истории. Они не делаются к какой-нибудь дате, а потому, что заслуживают внимания, интересны сами по себе, необычны.

К каждому типу роликов идет разное оформление. У мема – логотип, копирайт, простое текстовое послание. Продолжительные ролики, больше минуты, – сопровождаются титрами и так далее – эта работа требует больших затрат времени.

"Чем сложнее сюжет, тем больше времени на него придется затратить. В этом случае страдает оперативность, поэтому вы должны сами решить, что вам важнее – быстро выдать ролик или сделать хороший сюжет. Это уже информационная стратегия и тактика медиа-ресурса", - подчеркнул Миндлин.

Спикер также рассказал о типах оформления различных видео, бесплатных и платных базах, музыке, авторских правах и других важных составляющих создания видеопродукта.

В свою очередь Алексей Дроздов, подробно рассказал о графической составляющей оперативного создания видео, о выборе оформления и составе ролика.

"Графика может быть разной – все зависит от сложности и сроков исполнения. При оперативном создании коротких видео используются шаблоны, например, карты. Их мы можем сделать очень оперативно", - отметил специалист.

При этом, за счет графики хронометраж видео можно существенно увеличить, что немаловажно для раскрутки в соцсетях.

По его словам, вирусные видео могут подготавливаться заранее, но для этого требуются определенные затратные мероприятия – специальные социологические исследования, фокус группы, сценарии, поэтому такой вариант могут позволить себе не все.

Дроздов отметил, что при создании вирусных коротких видеороликов, помимо качественного визуального ряда, важно давать титры, особенно в тех случаях, когда говорит спикер, причем, совершенно не обязательно дублировать его слова – важно передать общий смысл или конкретный фрагмент кадра.

"Согласно проведенным исследованиям и опыту, обычно титр должен держаться не меньше шести секунд, но часто бывают и исключения, когда необходимо сокращать это время. Титры должны быть лаконичны, легко читаемыми", - подчеркнул специалист.

При создании видеороликов важную роль играют брендирование или указание копирайта, гармоничное музыкальное оформление видеоряда.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиа менеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova