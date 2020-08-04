Новый учебный год в Молдове – что изменится

В среду, 5 августа, в 12.00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Нововведения в системе обучения в предстоящем учебном году в Молдове".

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Как будет организован учебный процесс в молдавских лицеях в новом учебном году? Будет ли вводиться дистанционное обучение? Обяжут ли учащихся и преподавателей носить маски? Об этом и о других актуальных вопросах, связанных с началом нового учебного года, расскажет начальник управления доуниверситетского образования Минобразования, культуры и исследований Молдовы Валентин КРУДУ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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