Новый учебный год в Молдове – что изменится

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Как будет организован учебный процесс в молдавских лицеях в новом учебном году? Будет ли вводиться дистанционное обучение? Обяжут ли учащихся и преподавателей носить маски? Об этом и о других актуальных вопросах, связанных с началом нового учебного года, расскажет начальник управления доуниверситетского образования Минобразования, культуры и исследований Молдовы Валентин КРУДУ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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