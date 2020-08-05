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Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса.

Как работает бизнес в Молдове в условиях ограничений и кризиса

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200805/31173363/kak-rabotaet-biznes-v-moldove-v-usloviyakh-ogranicheniy-i-krizisa.html

В четверг, 6 августа, в 15.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Успешные стартапы Молдовы - 2020".

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. На фоне мирового экономического кризиса, затронувшего и Молдову, сегодня для многих встает важный вопрос о перспективах развития собственного дела. Возможно ли в условиях ограничений из-за COVID-19 успешно развивать бизнес в республике? Какие в стране создаются стартапы, как генерируются идеи, формируются перспективные планы? Об этом пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— основатель компании, генеральный директор IFood Раду КЕЛТУЯЛЭ;

— основатель компании, технический директор IFood Геннадий ГАНЕБНЫЙ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
стартап, бизнес


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