Как работает бизнес в Молдове в условиях ограничений и кризиса

В четверг, 6 августа, в 15.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Успешные стартапы Молдовы - 2020".

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. На фоне мирового экономического кризиса, затронувшего и Молдову, сегодня для многих встает важный вопрос о перспективах развития собственного дела. Возможно ли в условиях ограничений из-за COVID-19 успешно развивать бизнес в республике? Какие в стране создаются стартапы, как генерируются идеи, формируются перспективные планы? Об этом пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— основатель компании, генеральный директор IFood Раду КЕЛТУЯЛЭ;

— основатель компании, технический директор IFood Геннадий ГАНЕБНЫЙ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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