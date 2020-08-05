Как работает бизнес в Молдове в условиях ограничений и кризиса

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. На фоне мирового экономического кризиса, затронувшего и Молдову, сегодня для многих встает важный вопрос о перспективах развития собственного дела. Возможно ли в условиях ограничений из-за COVID-19 успешно развивать бизнес в республике? Какие в стране создаются стартапы, как генерируются идеи, формируются перспективные планы? Об этом пойдет речь на мероприятии.
Участники:
— основатель компании, генеральный директор IFood Раду КЕЛТУЯЛЭ;
— основатель компании, технический директор IFood Геннадий ГАНЕБНЫЙ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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