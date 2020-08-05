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Здание МИА Россия сегодня

SputnikPro: редакционная "кухня" – рецепты и секреты приготовления новостей

© Sputnik / Владимир Песня
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200805/31176629/sputnikpro-redaktsionnaya-kukhnya--retsepty-i-sekrety-prigotovleniya-novostey.html

В пятницу, 7 августа, в 13.00 состоится вебинар на тему "Редакционная "кухня" МИА "Россия сегодня". Секреты профессионального мастерства".

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 7 августа, в 13.00 состоится вебинар на тему "Редакционная "кухня" МИА "Россия сегодня". Секреты профессионального мастерства".

Дмитрий Горностаев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Горностаев

На мастер-классе заместитель главного редактора – директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий ГОРНОСТАЕВ расскажет о работе новостных лент агентства, планировании материалов, как агентству на протяжении многих лет удается оставаться лидером среди других СМИ и о многом другом.

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Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Arctic.ru побеждает в Eco Best Award 2020.
© Photo : The Arctic
Премии Eco Best Awards - проектам МИА "Россия сегодня"

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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