Молдавские школьники – кто пойдет на уроки, а кто останется дома

Модели учебного процесса в 2020-2021 годах предусматривают значительную долю часов дистанционного обучения. Для этих целей закупается дополнительное оборудование, подключается высокоскоростной интернет, готовятся кадры.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Объявленная ВОЗ пандемия затронула все сферы жизни современного общества в планетарном масштабе. Рекомендации ряда международных организаций предполагают серьезное изменение и в образовательном процессе Республики Молдова.

Преподавателей обяжут носить маски, детей - соблюдать дистанцию, произойдет сокращение числа учащихся в школах, часть учеников будет обучаться онлайн, уменьшится количество часов, отведенных на занятия.

О новшествах, которые ожидают школы и детские сады в новом учебном году, рассказал начальник управления доуниверситетского образования Минобразования, культуры и исследований Молдовы Валентин Круду в ходе онлайн конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова в среду.

© Sputnik / Mihai Caraus. Валентин Круду.

1 сентября все дети должны начать учебу

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, учебный процесс должен начаться вовремя.

При этом школьников ждут изменения, к которым придется привыкнуть.

"Наше министерство разработало определенные положения для того, чтобы учебный процесс начался с первого сентября", - сказал спикер. Он предупредил, что количество детей в классах будет сокращено.

"Конечно, будет непросто. Представьте себе, что значит деление классов. Одна половина будет обучаться в школе, а другая - онлайн, это в основном в крупных учебных заведениях, в которых более тысячи учащихся и более тридцати детей в классе".

Есть и хорошая новость. Дети не будут носить маски в школах, но при этом должны будут стараться сохранять дистанцию – полтора метра друг от друга.

Онлайн обучение

По словам Валентина Круду, модели учебного процесса в 2020-2021 годах, разработанные Министерством, предусматривают значительную долю часов дистанционного обучения. Для этих целей закупается дополнительное оборудование, подключается высокоскоростной интернет, готовятся кадры.

"Министерство образования провело тендер и в сентябре закупит технику на 20 миллионов леев. На первом этапе в школы поступит более трех тысяч персональных компьютеров, предназначенных для учебного процесса, дидактических кадров", - заявил представитель Минобразования.

Две смены и труд преподавателей

Вынужденная мера – введение двух смен обучения.

"Что значит две смены? На учителей ложится двойная нагрузка. Это значит, что учителю надо платить за работу. Нам придется изыскать определенные финансовые ресурсы для того, чтобы за каждый урок учителя получали деньги", - сказал Круду.

Он настоятельно попросил Мое все педагогические кадры не верить слухам, министерство образования обязуется оплатить учителям за их дополнительный труд

Вопрос питания детей

Сегодня необходимо кормить завтраками 149 тысяч детей начальной школы. Но не везде это - реально существующая практика.

"Некоторые школы не могут обеспечить учащихся питанием, так как детей очень много – нам не хватит времени для того, чтобы соблюсти все меры безопасности. ", - сказал специалист.

Поэтому министерство вместе со специалистами Национального Бюро здравоохранения изыскивает возможности для того, чтобы решить проблему, возможно это будет кейтеринг, либо продовольственные пакеты в зависимости от ситуации в каждой школе

Запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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