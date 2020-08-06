Как раскрутить свой стартап

Если вы хотите открыть свое дело, то должны понимать, что на пути к успеху придется радикально изменить привычный образ жизни, полностью погрузится в дела.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Наши граждане склонны изначально не доверять бизнесу и бизнесменам. Предпринимателям нужно сильно постараться, чтобы люди изменили свое отношение. Об этом рассказал один из основателей проекта по доставке готовой еды IFood Раду Келтуялэ в ходе онлайн конференции на тему: "Успешные стартапы Молдовы - 2020". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Настроение клиентов в новой реальности

"Помню начало бизнеса по продаже билетов онлайн. Люди реально боялись заполнять свои данные на сайте, переживали за свои деньги. Очередь к нам не стояла. Понадобилось много лет, чтобы завоевать доверие клиентов. Это были тяжелые годы. Но через пять лет мы взлетели, начался бум продаж. Через кассы люди уже не хотели приобретать билеты – все покупали у нас", - рассказал предприниматель.

В последние годы онлайн сфера стала нормой для большинства граждан нашей страны, бизнес начал активно осваивать соответствующие ниши.

"По опыту работы с проектом IFood, мы видим, что доверие в целом к онлайн-продажам у наших граждан сильно выросло. Большая часть оплат происходит посредством банковских карт – это и было одной из задач нашего проекта – сделать сервис полностью в онлайн режиме, без кэша. Мы видим, что это работает", - рассказал один из основателей проекта Геннадий Ганебный.

Как стать лидером?

Начиная любое дело, необходим опыт, знания, энергия, осознание того факта, что для достижения успеха придется многим пожертвовать, отказавшись от комфортного бытия. Кроме того, необходимо четко понимать цели, задачи и перспективы предприятия.

"Новый бизнес необходимо создавать, исходя из решения какой-то проблемы. Для того, чтобы быть лидером на рынке, необходима хорошая команда. Я подумал, если в соучредители возьму серьезных партнеров из IT сферы, шансов на успех будет больше. Я обратился к моим будущим партнерам. Им идея понравилось. Дело пошло. И месяц назад мы запустили проект, началась доставка продуктов".

Основатели проекта подчеркивают, что в отличие от других – они технологическая компания, которая предлагает простоту и удобство для человека именно в этой сфере.

"Войдя в этот бизнес – мы продолжили заниматься тем, чем занимались до этого – делать хороший IT проект. В принципе, такого рода бизнес, как доставка еды, достаточно технологичен, так как в здесь много составляющих, связанных с обработкой заказов, оптимизацией самой доставки, работы курьеров. Для IT – большое, непаханое поле в этом направлении", - отметил Геннадий Ганебный.

Основатели проекта не сомневаются, что у их детища большое будущее. Они вкладывают много сил и денег. Сегодня здесь работают, включая программистов и курьеров по доставке, около тридцати человек.

Стартап, запустившись месяц назад, продолжает расти, хоть сейчас и не сезон. Осенью ожидается резкий рост заказов.

К чему надо быть готовым, вступая в свой бизнес?

По мнению предпринимателей, необходимо приготовятся к тому, что ваше дело будет отнимать много сил и энергии, вероятно, ему придется отдаться полностью. Если вы к этому не готовы, работайте как наемный рабочий с оговоренной зарплатой, отпуском и так далее. "Либо купить квартиру, либо запустить очередной стартап", - шутит Ганебный.

"Онлайн-бизнес – это очень транспарантный бизнес – здесь все на виду, публично. Поэтому необходимо быть открытым с клиентами. Бизнес начинают многие. Но доходят до финиша те, кто готов выйти из зоны комфорта, те, кто отдают больше - времени, денег, комфорта, нервов. Это не так просто. Чтобы достичь успеха, надо уметь идти до конца, - подчеркнул Раду Келтуялэ.

Основатели проекта также обратили внимание, что стараются не брать кредиты в молдавских банках из-за невыгодных условий, рассчитывая при этом на свои силы и иные источники финансирования.

На сегодняшний день к услугам IFood прибегают более шестидесяти ресторанов Кишинева, и этот список ежедневно пополняется. Пик заказов приходится на обеденное время и вечер. Основные потребители готовой еды в рабочие дни - офисные работники, которые делают заказы на обед. В вечерние часы – семьи. Наиболее востребованным блюдом доставки являются бургеры и пицца.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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