В понедельник, 10 августа, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Нур-Султан – Ереван – Кишинев на тему: "Киноиндустрия в странах СНГ в период пандемии".

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В связи с пандемией были отменены российские и международные кинофестивали, перенесены запланированные съемки. Впервые часть вступительных экзаменов в вузы проходила онлайн. Каковы особенности поступления во ВГИК студентов из СНГ? Как мастера набирали курсы в этом году?

Участники в Москве:

— народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;

— режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор ПОПОВ;

— народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С. А. Герасимова Александр МИХАЙЛОВ;

— режиссер, актер Александр ЦОЙ.

Участники в Ереване, Нур-Султане, Кишиневе – представители СМИ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

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