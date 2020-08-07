Киноиндустрия в странах СНГ в период пандемии

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В связи с пандемией были отменены российские и международные кинофестивали, перенесены запланированные съемки. Впервые часть вступительных экзаменов в вузы проходила онлайн. Каковы особенности поступления во ВГИК студентов из СНГ? Как мастера набирали курсы в этом году?
Участники в Москве:
— народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
— режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор ПОПОВ;
— народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С. А. Герасимова Александр МИХАЙЛОВ;
— режиссер, актер Александр ЦОЙ.
Участники в Ереване, Нур-Султане, Кишиневе – представители СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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