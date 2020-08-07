SputnikPro: как делают новости в крупнейшем информагентстве России

В МИА "Россия сегодня" руководствуются принципом: создаем медиапродукты, за которые агентство несет полную ответственность перед читателями и законом.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Появление новых медиа на рынке новостей не изменило основные критерии работы крупнейшего информационного ресурса России, который успешно действует в новых условиях жесткой конкуренции, используя свои преимущества. Об этом рассказал директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев входе международного вебинара с участием в том числе представителей СМИ Молдовы. Мероприятие прошло в рамках проекта SputnikPro.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Дмитрий Горностаев.

Качество источника

"Мы являемся производителем первичного контента, который затем расходится для наших подписчиков и для обычных читателей, из которых затем подписчики делают свои статьи, аналитические материалы, комментарии, используют дальше в различных жанрах", - заявил медиаэксперт.

По его словам, за последние годы определенная часть технологий и принципы, по которым работает новостная журналистика, не поменялись. Информагентство в первую очередь сообщает о чем-то новом и важном, о том, что касается либо всех, либо большой группы людей. Далее, конечно же, - скорость передачи информации. Успех во многом зависит от того, насколько хорошо продаются новости. Новость должна быть эксклюзивной. Это то, что является основой работы. Но главный принцип при передаче новостей – это конечно же точность формулировок, абсолютная ясность и четкость для подписчиков.

"После прочтения нашей новости не должно возникать вопроса – откуда вы это взяли. В нашей новости всегда четко прописано откуда мы это взяли. Мы сами ничего не выдумываем. И это очень важно, потому что в последние годы многие СМИ позволяют себе писать о чем-то, не сообщая откуда у них появилась эта информация".

"Таким образом, основы работы в новых условиях не поменялись – точность, новизна, скорость и эксклюзивность. Это четыре колонны, на которых держится наше здание", - подчеркнул Горностаев.

Что изменилось?

В первую очередь, изменилось технологическое окружение, среда и, вслед за этим, место компании в конкурирующем пространстве.

"Мы, зачастую, конкурируем с теми людьми, которым продаем информацию. Потому как у нас есть свои интернет-сайт и не один – их много. Естественно, люди, которые покупают нашу информацию, имеют практически те же самые возможности по скорости размещения информации у себя на сайте".

Он уточнил, что сначала любая новость появляется на информационной ленте – делается это исключительно потому, что лента эта поступает клиентам, которые платят за нее деньги, в основном – это СМИ, а также различные компании, министерства и ведомства, дипломатические представительства и так далее. На сайте же ria.ru многие новости адаптируются для более широкой аудитории и отличаются от первоначального формата. На шести новостных лентах выходит до 2,5 тысяч новостей в сутки. Конечно, ни один сайт не способен обработать такое количество информации. Многие из этих новостей нужны не всем. Поэтому, единая лента новостей разделена по принципу профессиональных интересов – новости политики, новости экономики и так далее. Соответственно каждая из них также разделена на сегменты для удобства пользователей. Именно за счет того, что на сайте появляется не сразу весь объем информации, удается поддерживать баланс – с одной стороны наращивать аудиторию, с другой стороны, - предлагать новости клиентам.

Стало ли работать сложнее в новых условиях? "С одной стороны, да. Прежде всего увеличилась скорость работы, в том числе необходимо проверять достоверность фактов, которые иногда могут вызывать сомнения при производстве новостей. Но любые сложности – это вызов, из которого можно извлечь и пользу с точки зрения развития – возникают новые идеи, с помощью которых ты как бы совершаешь рывок вперед", - рассуждает спикер.

Он обратил внимание, что к подобного рода вызовам относятся, прежде всего, новые медиа, например, стримеры, соцсети, месенджеры.

"Но что нас выгодно отличает, как ответственное СМИ, от множества непрофильных, непрофессиональных журналистских платформ? Во-первых, мы стопроцентно отвечаем за свою информацию не только на словах, но и по закону о СМИ. Во-вторых, непроверенную информацию мы не выпускаем. Иногда на этом можно потерять секунды и проиграть своему конкуренту, но можно потерять гораздо больше, если ты выпустил ошибочную, неточную информацию. Или, что хуже, информацию, которую тебе злонамеренно представили, как точную", - подчеркнул директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня".

Цензура и редакционная политика

Отвечая на вопрос о цензуре, спикер заметил, что ее в агентстве нет, но такие попытки иногда происходят, но вне редакции, когда, например, чиновник или представитель какой-нибудь компании может позвонить и сказать – "зачем вы это написали?".

"Всегда найдутся люди, которым не понравится то, что ты написал. Мы не можем нравится всем. Попытки такие есть, но мы с ними боремся и, слава богу, у нас есть хороший Закон о СМИ, который запрещает цензуру", - сказал медиаэксперт.

Тонкие грани: информация и пропаганда

По словам Горностаева, занимаясь производством новостей, агентство пишет обо всем, дает позиции всех сторон.

"Если мы российское информагентство, это не значит, что мы не рассказываем своим читателям о том, что думают люди критически настроенные, а порой даже враждебно настроенные по отношению к России. Наша задача информировать своих читателей и подписчиков, не только о том, что думает российская власть, но и о том, что думает, например, украинская власть, американская", - заявил специалист.

Он отметил, что в производстве новостей неправильно говорить о пропаганде.

"Если мы дали выступление Путина, мы можем также дать и выступление Трампа, Зеленского, лидера любой страны – какие бы плохие слова не говорились бы о России, если они не оскорбительны и их публикация не нарушает российское законодательство. Мы даем полную картину – передаем факты, заявления, цифры, но от себя мы ничего не пишем".

По его словам, новостная журналистика не имеет отношения к пропаганде. Но другое дело, что, используя новости агентства, другие СМИ или люди, работающие в других жанрах, могут защищать ту или иную точку зрения.

"Пропаганда ли это? С точки зрения изначального значения этого слова – наверное, пропаганда. Есть же пропаганда здорового образа жизни, почему не может быть пропаганды российской политики, или, к примеру украинской политики, или белорусской политики, американской, корейской – какой угодно? ", - отметил руководитель подразделения "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что, когда пропаганда нацелена на какое-то разрушение, подразумевает фейки – это плохо, – в таком ключе информагентство не работает.

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