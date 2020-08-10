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Народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С.А.Герасимова Александр Михайлов; режиссер, генеральный директор продюсерского центра ВГИК-Дебют Федор Попов (слева направо).

Молдавский режиссер - выпускник ВГИКА снимает фильм о керченском стрелке

© Sputnik /
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200810/31238552/moldavskiy-rezhisser-vypusknik-vgika-snimaet-film-o-kerchenskom-strelke.html

Известные российские деятели кино отметили, что карантин дал возможность приготовить очень приличный пакет сценариев, некоторые их них уже пошли в кинопроизводство.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. "Смерти нет", так называется фильм, над созданием которого сегодня ведется работа под руководством уроженца Молдовы Евгения Дудчака. Об этом рассказал известный российский режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов в ходе видеомоста на тему: "Киноиндустрия в странах СНГ в период пандемии". Онлайн конференция связала столицы четырех государств Содружества: Москву, Кишинев, Ереван и Нурсултан.  

Попов отметил, что режиссерам сегодня расстраиваться нельзя, профессия требует стойкости, моральной и физической выносливости.

"Был один плюс во всей этой изоляционной истории – мы очень успешно и эффективно работали над сценариями, так как появилось много свободного времени, а встречи, дела проходили в формате онлайн. Нам удалось за это время приготовить очень приличный пакет сценариев и дорабатывать те из них, которые уже были в запуске", - сказал гендиректор продюсерского центра "ВГИК-Дебют"

По его словам, только сейчас, после окончания изоляции, продолжилась работа над картиной выпускника ВГИКА молдавского режиссера Евгения Дудчака.

"Среди работ, которые сейчас находятся в процессе подготовки – картина замечательного молдавского режиссера-дебютанта Евгения Дудчака, который готовит полнометражную картину "Смерти нет", - сказал Федор Попов.

Отвечая на вопрос Sputnik Молдова о других работах Евгения Дубчака, российский режиссер рассказал, что в 2017 году тот снял фильм "Миллиард", который стал победителем 37-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

"Эта работа относится к той категории фильмов, которые покоряют людей. Его фильм убеждает лучше всех рассказов. Я увидел эту картину и понял, что с Женей надо работать, готовить с ним "полный метр", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что молдавский режиссер не относится к категории многословных людей – он мало говорит, все досконально обдумывает и только после этого раскрывает свой замысел.

"Потом, когда мы с ним стали работать, я в этом лишний раз убедился. Я уж и не знаю, сколько мы предлагали ему сценариев, но он говорил, что это не его – он не чувствовал свое. В итоге сошлись на варианте, подали документы в Министерство культуры, получили финансирование в прошлом году", - рассказал российский режиссер.

Дальше началась работа Евгения над сценарием.

В итоге, после переработки, был сделан новый сценарий в формате скрин-лайф. В данный момент идет подбор актеров, объектов. При этом, Евгений, очень придирчиво ко всему относится.

"Но это и прекрасно, если было бы все просто – это признак того, что человек не в режиссуре. А он явно добивается какого-то своего идеального качества", - сказал Попов.

Виталий Калинин
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В чем фабула кинокартины? Если очень коротко – это история, связанная с керченским стрелком, который в октябре 2018 года совершил массовое убийство. Но фильм не о нем, а о его матери, которая в одночасье потеряла все.

В ходе видеомоста известные актеры Александр Михайлов и Владимир Хотиненко отметили, что во ВГИКЕ сегодня обучаются много иностранных студентов, в том числе из Республики Молдова.

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Теги:
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