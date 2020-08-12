Современная история Молдовы – фактор Гагаузии

В четверг, 13 августа, в 12.00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "История Республики Молдова: эволюция социально-экономического развития Гагаузии".

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Тридцать лет назад, в 1990 году, 19 августа было объявлено об образовании Гагаузской республики. В 1994 году республика была преобразована в автономное образование Гагауз-Ери. О страницах истории Гагаузии, современном социально-экономическом развитии автономии пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— доктор права, председатель Гагаузской общины Республики Молдова, председатель комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте РМ Николай ТЕРЗИ;

— доктор истории, первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр ПАШАЛЫ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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