Современная история Молдовы – фактор Гагаузии

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Тридцать лет назад, в 1990 году, 19 августа было объявлено об образовании Гагаузской республики. В 1994 году республика была преобразована в автономное образование Гагауз-Ери. О страницах истории Гагаузии, современном социально-экономическом развитии автономии пойдет речь на мероприятии.
Участники:
— доктор права, председатель Гагаузской общины Республики Молдова, председатель комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте РМ Николай ТЕРЗИ;
— доктор истории, первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр ПАШАЛЫ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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