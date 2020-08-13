Как гагаузский народ добился признания и статуса автономии в составе Молдовы

Автономно-территориальное образование Гагауз-Йери ведет свою историю с 1994 года, но этому событию предшествовали события 19 августа 1990 года, когда в Комрате на съезде депутатов было объявлено об образовании республики.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Резко отрицательное отношение к мнению гагаузского народа и стремление определенных политических сил к объединению с Румынией были среди главных причин, которые привели к провозглашению Гагаузской республики тридцать лет назад. Об этом рассказали доктор права, председатель Гагаузской общины Республики Молдова, председатель комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте РМ Николай Терзи и доктор истории, первый председатель Народного собрания Гагаузии Петр Пашалы в ходе онлайн-конференции, организованной пресс-центром Sputnik Молдова.

Семь веков истории

Для понимания того, что произошло 19 августа 1990 года, необходимо обратиться к истории гагаузского народа. По словам спикеров, первое государство, в котором гагаузы составляли этническое ядро, возникло в Добрудже в XIV веке, оно известно как Добруджанское или Карвунское княжество. В XIX веке гагаузы массово переселились в Буджак, находившийся в составе Российской империи, получив ряд привилегий от центральных властей и сохраняя при этом патриархальные традиции, а также обособленный уклад жизни.

Ситуация изменилась в последней четверти XIX века. В это время начала формироваться прослойка интеллигенции, появились первые представители религиозной элиты, среди которой выделяется Михаил Чакир. В переписи населения Российской империи 1897 года зафиксированы гагаузы.

С 1918 года, когда Бессарабия была в составе Румынии, наступил многолетний период затишья, гагаузы опять замкнулись в своих селах. После победы в Великой Отечественной войне начался новый этап. В 1946 году в АН Молдовы возник вопрос о гагаузах. В частности, академик Мещерюк предлагал, чтобы представители этноса учились на родном языке. Вскоре был разработан национальный алфавит. Но вскоре все изменилось.

"Если бы не было решения 1962 года о прекращении преподавания гагаузского языка, тогда бы не стояли остро вопросы идентичности гагаузов", - сказал председатель Гагаузской общины Республики Молдова.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Николай Терзи

На 70-е годы пришелся расцвет СССР. В этот период гагаузы стали более активно проявлять себя в вопросах организации управления на местах, так как наблюдался кадровый дисбаланс в районах, где компактно проживали гагаузы, которых было непропорционально мало в структурах власти.

Такое положение дел привело к обострению ситуации в конце 80-х – начале 90-х годов XX века.

Во время перестройки началось национальное движение и среди гагаузов.

Большую роль в этом процессе сыграло наследие Михаила Чакира, Диониса Танасогло, Николая Бабогло и других просветителей.

События конца эпохи СССР

"Энергия, накопившаяся у гагаузской интеллигенции, выплеснулась наружу, и народ всецело их поддержал. Появились общественные движения, проводились митинги, съезды депутатов и так далее. Особенно важный съезд прошел 12 ноября 1989 года, когда было объявлено о создании гагаузской автономии в составе Молдовы, после чего последовало обращение в центральные органы власти в Кишиневе и Москве о признании этой автономии. Однако эти предложения встретили резкое противодействие со стороны Кишинева. Москва тоже реально ничем не помогала", - рассказал председатель комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте РМ.

Однако, как отметил Николай Терзи, одновременно с этими событиями было получено экспертное академическое заключение о том, что гагаузы – это самостоятельный народ, обладающий достаточной численностью с компактным проживанием и хозяйственной рентабельностью.

В составе Молдовы

По его словам, одной из причин стремления создать собственное государственное образование стало резко отрицательное отношение к мнению гагаузского народа со стороны тогдашнего руководства Молдовы.

"Как раз в это время в Кишиневе к власти пришли радикально настроенные политические группы, в частности, премьер-министром был избран Мирча Друк. Решения съездов в Гагаузии отменялись, объявлялись неконституционными в Кишиневе, лидеров гагаузских общественных движений оскорбляли, шла агитация против гагаузских лидеров", - отметил Терзи.

По словам Петра Пашалы, одной из основных причин провозглашения Гагаузской республики было стремление определенных сил к объединению Молдовы с Румынией.

"Что не устраивало гагаузов? Что вслед за языковыми вопросами встал вопрос об объединении Молдовы с соседней страной. Против этого выступало более половины населения юга Молдовы".

По его словам, возникшие в Гагаузии общественные движения волновали вопросы самоидентификации, они требовали преподавания гагаузской истории в школах, условий для развития культуры.

Подводя итог беседы о событиях тех лет, Николай Терзи подчеркнул, что 19 августа 1990 года гагаузский народ добился мирового признания и обрел свой статус в составе Республики Молдова.

Участники онлайн-конференции также рассказали о событиях, предшествовавших нахождению баланса интересов с центральными властями и образованию в 1994 году АТО Гагауз-Ери, о социально-экономическом развитии региона в наши дни, проблемах и перспективах автономии в будущем.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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