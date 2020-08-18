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Авторы новой книги об участии Молдовы в Великой отечественной войне.

Молдавские историки открывают новые страницы Великой Отечественной войны

© Photo : Facebook / Борис Шаповалов
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200818/31332555/moldavskie-istoriki-otkryvayut-novye-stranitsy-velikoy-otechestvennoy-voyny.html

В среду, 19 августа, в 13.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Презентация книги "Республика Молдова в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы, цифры, факты".

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В Кишиневе изданы сигнальные экземпляры новой уникальной книги об участии Молдовы в Великой Отечественной войне. Авторы в своей работе, основываясь на документальных свидетельствах, повествуют о вторжении немецких, румынских и венгерских войск на территорию Молдавской ССР, оборонительных боях в июне – августе 1941 года, об освобождении страны в 1944 году. В книге представлены многочисленные важные документы, свидетельствующие об истории того периода.

В ходе мероприятия авторы расскажут о работе над книгой и ее содержании.

Участники:

— доктор истории, секретарь Высшего совета безопасности РМ, советник президента РМ Виктор ГАЙЧУК;

— доктор философии, историк Борис ШАПОВАЛОВ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
история Молдовы, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, ВОВ, ВОВ


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