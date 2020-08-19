Почему в Молдове была принята Декларация о независимости

В четверг, 20 августа, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Декларация о независимости и Конституция РМ".

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Молдавский парламент 12-го созыва 27 августа 1991 года проголосовал за принятие Декларации о независимости. Этот документ занимает особое место в истории страны – декларация была принята через год после принятия Декларации о суверенитете. Оба этих документа так или иначе связаны с принятием Конституции Молдовы. О том, как соотносятся Декларация о независимости, Декларация о суверенитете и положения Конституции РМ, а также о вопросах, связанных с реформой Конституции, расскажет доктор права, глава комиссии по вопросам конституционной реформы, экс-председатель Конституционного суда РМ Дмитрий ПУЛБЕРЕ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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