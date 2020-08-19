Молдова в мировой войне – новые документы и старые проблемы

В Кишиневе прошла презентация книги о нашей стране в период Великой отечественной войны, в которой авторы опубликовали малоизвестные широкой публике документы.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В новой книге о событиях 1941–1945 годов в Молдове, собраны уникальные фотоматериалы, среди которых сотни военных карт и фотографий, в том числе те, которые публикуются впервые, кроме того, порядка 120 документов, которые впервые введены в научный оборот.

Об этом рассказали доктор истории, секретарь Высшего совета безопасности РМ, советник президента РМ Виктор Гайчук и доктор философии, историк Борис Шаповалов в пресс-центре Sputnik Молдова.

Вместо интерпретаций – документальные свидетельства

"Я хотел бы отметить, что о Великой Отечественной войне написано очень много работ. Но давайте вспомним, - в ней погибло более 60 миллионов человек. А судьба каждого человека – это отдельная книга. В последнее время открываются архивы, что позволяет узнать больше. Я всегда выступал за то, чтобы в исторических работах было как можно меньше интерпретаций, чтобы было больше документов", - отметил Виктор Гайчук.

© Sputnik / Виктор ГАЙЧУК

Он отметил, что в книге содержится очень много выписок из приказов Верховного главнокомандующего, журнала боевых действий и т.д., семьдесят процентов книги – это документы.

"К сожалению, не всем нравится праздновать 9 мая, особенно в некоторых Западных странах, которые участвовали в той войне на стороне Германии. Вообще человеку неприятно вспоминать о своих ошибках, о них стараются забыть. Но нам нечего стыдится в своей истории", - подчеркнул генерал.

В свою очередь, Борис Шаповалов, отвечая на вопрос о том, на какую аудиторию рассчитана книга, отметил, что в первую очередь она должна попасть во все молдавские центральные библиотеки.

"Она должна попасть тем людям, которые занимается военно-патриотической работой, она должна быть в каждом районе, в городских библиотеках", - сказал историк.

"Книга будет полезна для широкого круга интересующихся историей людей – в том числе и для выпускников лицеев, и для ученых", - отметил Гайчук.

Как сообщили авторы, несколько экземпляров книги переданы в иностранные библиотеки, учреждения и структуры, среди которых Институт стран СНГ, Совет Безопасности РФ, Библиотека Конгресса США.

Два урока на изучение Великой Отечественной

По словам Бориса Шаповалова, выделенные в лицеях два урока на изучение Второй Мировой войны, которая является центральным событием всего XX века, мало.

© Sputnik / Mihai Caraus. Борис ШАПОВАЛОВ

"У детей двойное представление об этом периоде. Потому что в курикулуме и в учебнике написаны вещи очень смешные и парадоксальные. Наши дети не знают кто и как участвовал в Великой Отечественной. Они не знают количество погибших, они не знают, что 400 тысяч молдаван воевало в Красной Армии. Они не знают, что у нас 19 героев СССР и 7 кавалеров Ордена Славы", сказал Шаповалов.

Он отметил, что причиной плохой исторической подготовки наших учащихся – школьная программа, которая не предусматривает предоставления такой информации.

"Все упирается в конкретного учителя. Если он им рассказывает – школьники знают, если нет – то вот так они и заканчивают учебное заведение с верой в то, что Вторую мировую войну начали два тирана – Сталин и Гитлер, хотя это абсолютно бредовая идея".

"Здесь есть еще один момент – отсутствие соответствующих учебников. А учебники издаются по программе. Поэтому дети в большинстве своем историю не знают. Поэтому надеемся на библиотеки, на тех людей, которые рассказывают правду об исторических событиях", - подчеркнул историк.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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