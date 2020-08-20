Кому и зачем понадобилась Декларация о независимости Молдовы

Почему депутаты в 1991 году приняли Декларацию о независимости толком не изучив документ, в составлении которого не принимали участия молдавские законодатели?

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В чем разница между декларациями о независимости и о суверенитете, и какова судьба Конституции Республики Молдова – об этом рассказал глава Комиссии по вопросам конституционной реформы, экс-председатель Конституционного суда РМ Дмитрий Пулбере на онлайн конференции, организованной пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Думитру Пулбере

Сравнивая смысл двух Деклараций

"Если ставить на весы Декларацию о суверенитете и Декларацию о независимости, которая была принята на год позже первой, большее значение для меня, как юриста, имеет значение Декларация о суверенитете", - отметил Пулбере.

По его словам, это обусловлено, содержанием документа. Так в Декларации о суверенитете прописаны важные положения, в том числе о том, что на территории страны действует законодательства РМ и бывшего СССР, если они не противоречат интересам государства Молдовы, о том, что РМ является суверенным государством и полноправным членом ООН, а в международных отношениях имеет право самостоятельно заключать различного рода международные договора и т.д.

"Самое главное, что в этой Декларации был поднят вопрос о собственности и разделении властей, взаимоотношения между ветвями власти и гражданским обществом. В Декларации о суверенитете прописано, что она является основой для разработки Конституции РМ".

При этом юрист отметил, что Декларация о независимости – это в основном декларативный политический документ, в котором не заложены юридические основания для разработки Конституции РМ.

"Я не хотел бы говорить, что Декларация о независимости не нужна, но она дублирует в какой-то мере Декларацию о суверенитете. С моей точки зрения, Декларация о независимости была навязана. Мне как юристу непонятно почему государственные структуры РМ не только нынешние, но и предыдущие больше внимания уделяли Декларации о независимости, чем Декларации о суверенитете", - сказал глава Комиссии по вопросам конституционной реформы.

Отвечая на вопрос о том, почему депутаты приняли Декларацию о независимости толком не изучив документ, в составлении которого не принимали участия молдавские законодатели, и к тому же, как сообщали СМИ, эта декларация была написана гражданином Румынии Аурелом Преда и доставлена в Молдову из Румынии, Дмитрий Пулбере ответил, что политическое кипение толпы на центральной площади в Кишиневе не позволяло депутатам принимать адекватные решения.

"Наше поколение хорошо помнит, царившую на центральной площади атмосферу и настроения в 1991 году. Я бы сказал, что тогда на площади не было юридического разума, доминировали эмоции. Поэтому и Декларацию о независимости воспринимали эмоционально, не вникая в суть. Кроме того, напомню, что в то время преобладали политические силы, которые руководствовались сиюминутными настроениями, желая объединения с Румынией. Поэтому и появилась эта Декларация", - сказал экс глава КС РМ.

По его мнению, Декларации о независимости придается значение лишь потому, что в ней упоминается название румынского языка как государственного.

"В Декларации о суверенитете, этой синтагмы – румынский язык – нет, а говорится о молдавском языке. Более того, румынские коллеги, прямо говорили мне, что в разработке Декларации о независимости принимали участие специалисты из Румынии – историки, юристы и т.д.", - подчеркнул эксперт.

Основной закон и Декларация о независимости

Обсуждая тему конституционной реформы, Дмитрий Пулбере, отметил, что решение КС от 5 декабря 2013 года о том, что Декларация о независимости является составной частью Конституции, стало одной из причин, которые привели к необходимости проведения конституционной реформы.

Он сказал, что задача Конституционного суда состоит в том, чтобы эта структура была балансом между ветвями власти, должна следить за тем, чтобы ветви власти сотрудничали между собой, и не вмешивались в компетенции друг друга.

"КС, с моей точки зрения, до 2013 года благополучно выполнял свою функцию арбитра. Но в последствии, КС начал принимать такие решения, которые противоречат нормам Конституции. Судьи КС заявляли, что их решения являются частью Конституции", - сказал Дмитрий Пулбуре.

Судьба Конституции и КС

По его словам, специалисты подсчитали, что после 2013 года было принято порядка 12 решений, которые затрагивают конституционную материю.

"Эти решения устанавливают новые конституционные нормы – это нонсенс для КС. Одно из этих решений – от 5 декабря 2013 года. Это антиконституционное решение. Политическая декларация не может быть составной частью основного закона. Были и другие решения КС подобного рода, например, кратковременное отлучение президента от власти пять раз", - отметил эксперт.

Все эти нарушения и стали причиной появления инициатив по исправлению ситуации и, в конце концов, создания Комиссии по вопросам конституционной реформы.

По словам Дмитрия Пулбуре, новую редакцию Конституции необходимо прописать таким образом, чтобы не дать возможности последующим политикам, политическим силам подстраивать законы и Конституцию под свои интересы.

Он также отметил, что будут внесены предложения, которые исключат возможность изменять смысл Конституции решениями КС, а также двойного или множественного гражданства для судей КС.

Дмитрий Пулбуре подчеркнул, что Комиссия постарается убедить людей и политическое руководство страны, чтобы итоговый документ Комиссии был принят на общенациональном референдуме – тогда он будет иметь колоссальную юридическую силу.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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