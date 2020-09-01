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SputnikPro: медиа ресурсы цветных революций

© REUTERS / AGENCJA GAZETA
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200901/31507464/sputnik-pro-Informatsionnaya-voyna-tsvetnykh-revolyutsiy.html

В пятницу, 4 сентября, в 13.00 состоится вебинар на тему: "Как традиционные медиа проиграли Telegram-события в Беларуси".

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

На мастер-классе автор более двадцати книг по истории России в ХХ веке и начальник отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии Армен ГАСПАРЯН расскажет о том, почему традиционные СМИ оказались не готовы к событиям в Беларуси. И что нужно уяснить из этой Telegram-революции.

Армен Гаспарян
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Армен Гаспарян

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы. Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги:
информационная война, пропаганда, СМИ, медиа


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