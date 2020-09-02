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Как живут молдаване в России в период пандемии

© Sputnik / Grigory Sysoev
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200902/31504000/EMB-moldavane-v-rossii-v-period-pandemi.html

В четверг, 3 сентября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Молдавская диаспора в РФ в период пандемии".

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. В Российской Федерации сегодня живут и работают более полумиллиона наших соотечественников. Это больше, чем в какой-либо другой стране. Сегодня, в условиях ограничительных мер из-за коронавируса нового типа, сильно изменилась экономическая ситуация во всем мире. О том, как живет молдавская диаспора в России в эпоху COVID-19, расскажут:
— член Совета Комитета по Делам Национальностей при Государственной Думе РФ, Член Совета Ассамблеи народов России, Председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии Молдаван России Людмила КОРСУН;
— руководитель попечительского совета ФНКА Молдаван России, академик РАЕН, вице-президент Российско-Молдавского Делового Совета Юрий НАГЕРНЯК.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
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