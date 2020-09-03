Молдавская диаспора благодарит Россию за поддержку наших соотечественников

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Экономическая ситуация в РФ стабилизировалась, все больше выходцев из Молдовы получают российские паспорта. Об этом рассказали участники онлайн конференции на тему: "Молдавская диаспора в РФ в период пандемии". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

"До 2020 года по официальным данным статистики насчитывалось более 700 тысяч молдавских граждан, проживающих в России. По неофициальным источникам – более миллиона. В настоящее время в связи с коронавирусной пандемией граждане РМ, которым не удалось до настоящего времени определить себя на постоянное место жительства на территории России, вынуждены были уехать в Молдову", - сообщила член Совета Комитета по Делам Национальностей при Государственной Думе РФ, Член Совета Ассамблеи народов России, Председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии Молдаван России (ФНКА) Людмила Корсун.

© Photo : Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван России Людмила Корсун.

По ее словам, власти РФ предоставили нашим мигрантам возможность без административных штрафов легализоваться и продлить сроки пребывания на территории России.

"Наши соотечественники, которые остались в РФ, уже вернулись к нормальной, стабильной жизни", - подчеркнула общественный деятель.

По ее словам, сегодня для граждан Молдовы предоставлена упрощенная форма получения гражданства России и других документов, например, вида на жительство, что дает возможность трудоустройства на законных основаниях и получение определенной поддержки от российского государства.

"Я могу сказать совершенно определенно – динамика получения российского гражданства у молдаван возросла в последнее время, особенно после упрощенной формой подачи документов", - подчеркнула общественный деятель.

В свою очередь руководитель попечительского совета ФНКА Молдаван России, академик РАЕН, вице-президент Российско-Молдавского Делового Совета Юрий Нагерняк сказал, что пандемия нанесла серьезный удар по экономике России, как и по другим странам. По его словам, граждане РМ в России оказались в тех же условиях ограничений и трудностей, как и все жители страны.

© Sputnik / Юрий Нагерняк.

"На самом деле руководство РФ, правительство, предпринимали активные меры по поддержке населения и экономики в условиях пандемии. Но естественно, что эта поддержка не могла быть всеобщей – оказывали помощь наиболее пострадавшим отраслям и социальным стратам".

Он отметил, что значительная часть молдаван, приехавших в Россию, оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, спад экономической активности не мог не отразится на них.

"Сейчас ситуация улучшилась – она в определенной степени разрядилась. Но в Европе, а также в других регионах мира, фактически начинается вторая волна. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому граждане Молдовы живут в сложных условиях, но выживают и справятся с этой проблемой, так же, как и весь мир должен с ней справиться", - заявил Нагерняк.

Он отметил, что облегчение иммиграционного законодательства – это та форма поддержки, которая была максимально востребована трудовыми мигрантами из Молдовы. Это исключительно важный для них момент. Смогут ли они использовать эти преимущества в полной мере, это зависит от них самих, а во-вторых, от той объективной ситуации, прежде всего, экономической, которая будет складываться в России.

Спад деловой активности, приведший к экономическому спаду и сокращению рабочих мест, конечно, повысили риски и угрозы для трудовых мигрантов из РМ в части получения хорошей зарплаты, хорошей работы, увеличились риски того, что они могут быть как неграждане РФ, в первую очередь уволены в случае экономических сложностей, которые испытывает та или иная компания. В этом смысле риски для них возросли. Но с другой стороны молдаване адаптируются в России максимально быстро.

"C точки зрения менталитета, культуры, религии и всего прочего, молдаване фактически готовые россияне", - подчеркнул Нагерняк.

Отвечая на вопрос о том, когда Россия откроет границы для граждан Молдовы, он сказал, что в решении этого вопроса большую роль играет эпидемиологическая ситуация в самой РМ.

"Россия готова к открытию границ. Но с Молдовой здесь сложнее, потому что уровень заболеваемости здесь один из самых высоких в мире. А поскольку в борьбу с пандемией Россия вложила очень большие усилия и деньги, рисковать, открыть двери для всех, сейчас мы пока не можем", - заявил руководитель попечительского совета ФНКА Молдаван России.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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