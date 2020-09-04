Гаспарян: белорусские государственные СМИ начисто проиграли информационную войну

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Пора осознать один важный факт – мы все живем в новой информационной эпохе, которая во многом формирует наши настроения и представления о тех или иных событиях. Об этом заявил руководитель отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии Армен Гаспарян в ходе международного вебинара на тему: "Как традиционные медиа проиграли Telegram-события в Беларуси". Мероприятие прошло в рамках проекта SputnikPro.

© Sputnik / Армен Гаспарян.

События, развернувшиеся после выборов президента в Белоруссии, взбудоражили весь мир. Противостояние оппозиции и власти в этой стране, а также освещение событий в СМИ стали предметом бурного обсуждения во многих странах. Блогеры, видеоканалы, сайты, мессенджеры при активном участии читателей, выражающих свое отношение к событиям в комментариях, вовлекли в полемику миллионы пользователей электронных медиа.

За всей этой историей стоят заказчики и планировщики, формирующие необходимый процесс с помощью различных инструментов, в том числе так называемых новых медиа в интернете, который сегодня стал важнейшим каналом получения и распространения информации на всех континентах.

Отвечая на вопрос о том, как же получилось, что все традиционные СМИ проиграли в одночасье информационное пространство телеграмм-каналам, о которых до недавнего времени мало кто знал, и, что самое главное, как действовать СМИ теперь, в новых реалиях, Гаспарян сделал несколько исторических экскурсов.

Он обратил внимание на тот факт, что новые медиа-инструменты, в частности платформа микроблогов Твиттер, использовалась во ходе военного переворота в Египте в 2013 году.

А события 2009 года в Кишиневе, во время которых были разгромлены Президентский дворец и Парламент, а затем произошла смена власти в стране, иностранные СМИ назвали "твиттер-революцией".

"Оказалось, что протест можно не только контролировать, но и управлять им через соцсети. Для многих тогда это стало просто шоком. Потому что поколения росли на привычной доктрине всех революций, условно описанной классиками "русской" революции – захват почты, телеграфа, вокзалов. Стало понятно, что ничего этого не надо. Достаточно Твиттера, и можно контролировать в стране абсолютно все", - сказал эксперт.

Он также привел пример событий 2014 года в Киеве, когда был произведен государственный переворот.

"Если кто-то не знает, майдан зародился в фейсбуке, когда Мустафа Найим написал чрезвычайно лапидарное сообщение – выходим все на майдан, запасаемся термосами с чаем и хорошим настроением".

Таким образом, по мнению Гаспаряна, Янукович проиграл в тот момент, когда в руки противнику была отдана вся медиа-сфера, и главное – социальные сети.

"Вакханалия, которая там началась, показала, что власть обречена", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что в одночасье соцсети, в частности Твиттер стали массовой политической площадкой – там закипела жизнь.

К сожалению, по словам Гаспаряна, СМИ до конца не смогли оценить значение этой платформы и, соответственно, эффективно ее использовать.

"В этом смысле Белоруссия послужила ярким примером молниеносного коллапса абсолютно всех классических медиа", - подчеркнул руководить подразделения Sputnik.

События в Белоруссии, по мнению Гаспаряна, выявили огромное значение новых медиа, которые умело работали с контентом, используя известные методички, а с другой стороны, беспомощность традиционных СМИ в реальной медийной схватке. Они делали вид, что ничего в стране не происходит, когда на улицах шли массовые акции протеста. Отсутствие оперативной информационной поддержки со стороны СМИ привело к очевидному нокдауну для власти.

На вторую неделю тотального проигрыша всей медиа-сферы некоторые белорусские телеграмм-каналы поняли, что ситуацию надо исправлять – они обратились к российскому медиа-сообществу. Именно в России нашли программу Координационного совета белорусской оппозиции и опубликовали, после чего, как считает Гаспарян, в одночасье был изменен ход протеста в Белоруссии.

"После этого белорусские СМИ пришли в себя. Но вопросы остаются. Что же мешало в самом начале должным образом использовать новые медиа? Ответ простой – непрофессионализм СММ-щиков. Посадить двадцатилетнюю девочку за СММ – это расписаться в том, что ты готовишься к собственному краху. Посадить человека, который будет просто рерарйтом публиковать всякую чепуху и эмодзи – это обозначить, что ваш телеграм-канал можно в принципе не читать", - подчеркнул эксперт.

По мнению Гаспаряна, из событий в Белоруссии СМИ следует извлечь несколько важных уроков. Во-первых, если проблему вам не хочется решать или вы отодвигаете ее на второй план, то это вовсе не означает, что проблема рассосется сама по себе. Напротив, в самый неподходящий момент она будет напоминать снежный ком, сброшенный с горы. Во-вторых, традиционным медиа надо понять, что они, к большому сожалению, являются днем вчерашним. Если они хотят быть днем сегодняшним, и уж тем более, перейти в день завтрашний, то им нужно менять собственное отношение к новым медиа. В-третьих, надо понимать, что телеграм – это движущая сила процессов дня сегодняшнего. Что станет движущей силой завтрашнего дня – мы не знаем. Это значит, что за этим надо, как минимум, пристально наблюдать и делать правильные выводы. И, наконец, в-четвертых, никто и никогда в истории человечества не страдал от избытка знаний. Если вы занимаетесь соцсетями, начните читать профессиональную литературу, посоветовал российский медиаэксперт Армен Гаспарян.

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