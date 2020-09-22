Поставки газа в Молдову – вопросы экономической стратегии

В четверг, 24 сентября, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Минск на тему: "Европейский рынок газа сегодня и завтра. Что ждет страны в ближайшем будущем".

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В условиях экономического кризиса цены на энергоресурсы, в частности, на природный газ, снижаются, однако в перспективе ситуация непредсказуема. При этом разведанных запасов природного газа в мире не так много, и меньше всего его осталось в Западной Европе.

Основные запасы природного газа сосредоточены в Персидском заливе, России и Средней Азии – поэтому за этот энергоресурс идет скрытая и явная борьба крупнейших стран-потребителей, прежде всего ЕС, Китая и США.

На протяжении последних лет власти Республики Молдова проводят политику диверсификации поставок на внутренний рынок природного газа. Завершено строительство западного газопровода Яссы–Кишинев, однако пока газа в этой трубе нет. Сможет ли РМ обеспечить энергобезопасность страны, сохранить приемлемые цены для населения и бизнеса на природный газ в современных условиях, и какие риски для страны в связи с возможным изменением политики закупок энегоресурса?

Об этом и о других важных вопросах, связанных с поставками природного газа в РМ и Европу, расскажет редактор аналитического онлайн журнала "Геоэнергетика.ru" Борис МАРЦИНКЕВИЧ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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