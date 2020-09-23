На SputnikPro расскажут, как правильно продвигать СМИ

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий проекта SputnikPro. В пятницу, 25 сентября, в 13.00 состоится вебинар для пресс-секретарей, сотрудников PR-департаментов и руководителей на тему "Как пиарить СМИ, если ты СМИ".

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. На мастер-классе проекта SputnikPro руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА ответит на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети.

© Sputnik / Анна Старкова

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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