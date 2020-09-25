Полезные советы медиаэксперта: как успешно продвигать СМИ

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Если вы не хотите, чтобы замечательный контент вашего СМИ погиб в океане информации, специалистам по продвижению и коллективу медиа придется отказаться от некоторых стереотипов – вместе необходимо будет действовать и смело, и дерзко, и креативно, используя новые интернет платформы.

О своем успешном профессиональном опыте выживания в новой информационной эпохе рассказала руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова в ходе международного вебинара на тему: "Как продвигать СМИ, если ты СМИ". Мероприятие прошло в рамках проекта SputnikPro.

© Sputnik / Анна Старкова.

Для достижения своих целей не стоит ограничиваться минимальным набором интернет платформ (скажем, FB, Одноклассники, ВКонтакте) – надо "эксплуатировать" все площадки, которые пользуются популярностью, и обращать внимание на перспективных новичков.

"Я за то, чтобы максимально уходить в онлайн. Надо перестать писать релизы, клеить логотипы куда-нибудь, где они вообще не нужны. Необходимо уходить от стандартных способов публикаций - туда, где вас будут читать, смотреть, и вы донесете вашу информацию до нужной аудитории", - говорит Старкова.

Причем, - по ее словам, - это касается не только СМИ, но и любых организаций, ставящие соответствующие цели.

"Заведите себе аккаунт в соцсетях, и публикуйте какие-нибудь интересные вещи, начините говорить с людьми на одном и том же языке. Когда ты уходишь из тени анонимности и становишься реальным игроком на медийном рынке, – к тебе прислушиваются, начинают читать, приходят на твою страницу", - уверена специалист.

"Еще один совет. Развивать онлайн. Мы живем в мире, где наши дети общаются с нами онлайн. Цифровизация повсюду – обязывает", - говорит спикер.

Кроме того, в последнее время в медиа-среде сформировался четкий тренд авторской популярности. Анонимные каналы теряют аудиторию, так как часто через них вбрасывается недостоверная информация, которую никак нельзя проверить.

Эксперт советует также не бояться выделяться, придумывать что-то интересное – ведь новые форматы возникают благодаря экстремальным ситуациям современного мира, например, ограничения на массовые мероприятия из-за фактора коронавируса. Это позволило опробовать новый и ставший весьма востребованным онлайн-формат общения.

Как подчеркивает Старкова, в ходе продвижения любому СМИ надо делать ставку на интересных людей.

"Люди, которые представляют бренд, - утверждает она, – это очень важно. Можно найти у себя в коллективе звезд и работать с ними, раскручивая в информационном пространстве".

Все рекомендации, по мнению Старковой, при правильном использовании рано или поздно приведут к успешному решению одной из важнейших задач современных СМИ и других организаций, работающих в публичной сфере, по продвижению в информационном пространстве своего бренда и контента.

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