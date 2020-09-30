SputnikPro: Как писать о городских проблемах, чтобы получать трафик и цитируемость

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В ходе мастер-класса руководитель редакции "Новости недвижимости" МИА "Россия сегодня" Ольга Набатникова расскажет, как писать о городских проблемах, чтобы получать трафик и не конфликтовать с органами власти.

Набатникова в новостной журналистике с 2005 года: работала корреспондентом в информагентстве "Интерфакс" и ответственным выпускающим редактором в РИА Новости. С 2014 года возглавляет редакцию "Новости недвижимости" МИА.

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных отделений вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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