Как создают привлекательную экономическую модель Гагаузии

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В Комрате 23-24 октября состоится VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia 2020. Он уже стал эффективной площадкой, способствующей улучшению инвестиционного климата, стимулированию притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику автономии, формированию и продвижению имиджа Гагаузии, как внутри страны, так и за ее пределами.
О современной экономической политике в Гагаузии, о перспективных инвестициях, о международном сотрудничестве в ходе онлайн-конференции расскажут:
— глава управления внешних связей Гагаузии Виталий ВЛАХ;
— заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Олеся КОВРИК;
— первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр ПАШАЛЫ.
Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова и на страницах агентства в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>