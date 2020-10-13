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25-лет образования АТО Гагауз Ери

Как создают привлекательную экономическую модель Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201013/32001709/kak-sozdayut-privlekatelnuyu-ekonomicheskuyu-model-gagauzii.html

В среду, 14 октября, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Экономическое развитие Гагаузии – планирование будущего".

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В Комрате 23-24 октября состоится VI международный инвестиционный форум Invest Gagauzia 2020. Он уже стал эффективной площадкой, способствующей улучшению инвестиционного климата, стимулированию притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику автономии, формированию и продвижению имиджа Гагаузии, как внутри страны, так и за ее пределами.

О современной экономической политике в Гагаузии, о перспективных инвестициях, о международном сотрудничестве в ходе онлайн-конференции расскажут:

— глава управления внешних связей Гагаузии Виталий ВЛАХ;

— заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Олеся КОВРИК;

— первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр ПАШАЛЫ.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова и на страницах агентства в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
инвестиции, экономика, Гагауз-Ери, Гагауз-Ери, Гагаузия


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