14:06 14 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск

Молдаване Крыма – видеомост Кишинев – Симферополь

© Sputnik / Alexey Malgavko
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201014/32010463/moldavane-kryma-videomost-kishinev-simferopol.html

В четверг, 15 октября, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Симферополь на тему: "Молдавская диаспора в Крыму".

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Какова история появления молдаван в Крыму? Как сегодня молдаване Крыма сохраняют связи с исторической родиной? Контактирует ли крымская диаспора с государственными структурами Молдовы? Отмечаются ли в республике молдавские праздники и значимые даты? Какую помощь крымской диаспоре оказывают власти России?

Участники в Симферополе:

— председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Государственного совета Республики Крым Юрий ГЕМПЕЛЬ;

— председатель Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила КОРСУН;

— председатель Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Сергей ЕРХАН;

— заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Илиона СОРОЧИНСКАЯ.

Участники в Кишиневе:

— доктор географии, президент Ассоциации географии и этнологии Молдовы, доктор географических наук Дорин ЛОЗОВАНУ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавская диаспора благодарит Россию за поддержку наших соотечественников
История народов Молдовы в свете генетических данных
Теги:
молдавская диаспора, молдаване, Крым, Крым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
Агрессивный миротворец: Трамп хочет вернуть американских солдат домой.
Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой
Кишинев 1812-1917
Видео: Кишинев исторический и исчезающий - путешествие по старому городу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться