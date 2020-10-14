Молдаване Крыма – видеомост Кишинев – Симферополь

В четверг, 15 октября, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Симферополь на тему: "Молдавская диаспора в Крыму".

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Какова история появления молдаван в Крыму? Как сегодня молдаване Крыма сохраняют связи с исторической родиной? Контактирует ли крымская диаспора с государственными структурами Молдовы? Отмечаются ли в республике молдавские праздники и значимые даты? Какую помощь крымской диаспоре оказывают власти России?

Участники в Симферополе:

— председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Государственного совета Республики Крым Юрий ГЕМПЕЛЬ;

— председатель Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила КОРСУН;

— председатель Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Сергей ЕРХАН;

— заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "ПЛАЙ" Илиона СОРОЧИНСКАЯ.

Участники в Кишиневе:

— доктор географии, президент Ассоциации географии и этнологии Молдовы, доктор географических наук Дорин ЛОЗОВАНУ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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