Стратегия развития экономики Гагаузии

Скоро в Комрате состоится VI международный форум Invest Gagauzia 2020. Это мероприятие стало поводом для того, чтобы поговорить c экспертами о реалиях и перспективах экономического развития автономии.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Гагаузия до сих пор не смогла выйти на уровень валового внутреннего продукта, достигнутого во времена СССР, однако, в автономии следуют экономической стратегии, которая, как считают эксперты, способна коренным образом изменить ситуацию. Таков лейтмотив онлайн-конференции на тему: "Экономическое развитие Гагаузии – планирование будущего". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

История процветания и упадка

В начале 80-х годов прошлого столетия в регионе произошло событие, которое сильно отразилось в целом на Молдове – южные районы республики, в частности Чадыр-Лунгский, стали площадкой для развития индустриальных технологий, после чего этот опыт был распространен и всю Молдавскую ССР.

"К нам приезжали учиться специалисты из разных союзных республик, руководители самого высокого уровня. У нас проходила индустриализация сельскохозяйственного производства, в частности, возделывание пропашных культур по прогрессивной венгерской технологии. У нас были хорошие результаты, высокие урожаи, знаменитые бригадиры, крупные хозяйства – это было характерно в целом для страны. Нам было чем гордиться ", - рассказал первый председатель Народного Собрания Гагаузии Петр Пашалы.

Он отметил, что в регионе была развита промышленность – работали заводы союзного значения, мощные местные предприятия. Среди них: крупнейший мясокомбинат и табачно-ферментационный завод, семнадцать винзаводов. На мощностях гагаузских винзаводов можно было переработать почти весь виноград, который производится в Молдавской ССР. Работали мощные ковровые фабрики, которые экспортировали свою продукцию в 16 стран мира.

"Наши ковры пользовались большой популярностью, в том числе в США, Японии, Европейских странах. Было в Чадыр-Лунге знаменитое предприятие союзного значения – завод электротермического оборудования – таких в СССР было всего два. Были у нас и конструкторские бюро. Но увы, все развалилось с распадом СССР".

Затем, по словам спикера, пришлось пережить следующий этап.

"Я называю его этапом сопротивления разрушению. В сельском хозяйстве начала развиваться программа "Пэмынт ". С 1995 по 1999 годы нам удалось сохранить лишь крупно-товарные производства, и такая структура посевных площадей сохранилась по сей день", - отметил Пашалы.

К сожалению, продолжил он, не смогли сберечь животноводство.

По его словам, экология на юге стала неблагоприятной для получения высоких урожаев. Повсеместно вырублены леса и лесополосы. В Гагаузии доля облесенности составляет только 7%. Эти факторы влияют на погоду, выпадение осадков, соответственно, на урожаи.

"В этом году вообще 80% урожая погибло – спасибо правительству, местному руководству – помогают нашим аграриям выживать".

Стратегия развития и взгляд в будущее

"У нас есть стратегия социально-экономического развития. Кроме того, вместе с партнерами – агентством JZ, мы разрабатываем инвестиционную стратегию региона – это очень важный документ. Также мы самостоятельно разрабатываем стратегию экспорта. Это те документы, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности ", - рассказала заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Олеся Коврик.

"Мы сосредоточены на развитии трех основных направлений экономического развития. В первую очередь – это сельское-хозяйство, делаем акцент на переработку и создание продукции с высокой добавленной стоимостью", - заявила специалист.

Другое важное направление, это развитие промышленности. Например, сегодня в регионе работает очень крупный инвестор – японская компания "Фуджикура".

"Отмечу и новый для нас, перспективный сектор развития – IT и BPO (Business process outsourcing), информационные технологии. Мы стараемся создать все условия для развития этих секторов. Кроме того, мы разрабатываем комплекс мер поддержки предпринимателей и инвесторов. Ведется активная работа над усовершенствованием закона об инвестициях в Гагаузии, закона о малых и средних предприятиях. Мы тесно работаем с со всеми предпринимателями и инвесторами", - сказала Коврик.

Она заявила, что Агентство по привлечению инвестиций стремится к тому, чтобы создать партнерам максимально благоприятные условия для работы и развития.

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"Сегодня речь идет, скорее о выживании нашей автономии и страны в целом, чем о процветании. Если в супермаркетах практически нет нашей продукции, это говорит об уровне развития нашего производства. Вопрос импортозамещения для нас актуальным остается до сих пор", - говорит Пашалы.

По его словам, больной вопрос для Гагаузии – сельская жизнь – очень много пустующих домов, во многих населенных пунктах остались жить одни старики.

"Развитие семейного бизнеса в сельской местности, я считаю, это общегосударственная задача, которую надо решать с привлечением всех международных фондов и партнеров".

Инвесторы и инвестиции

В этом поане Олеся Коврик отметила значительную роль Турции.

"Очень много объектов было сделано за счет средств Турции, среди которых Дом творчества, дом престарелых, многие инфраструктурные проекты, а сейчас реализуется очень важный стратегический проект по строительству Индустриального колледжа" - уникальное образовательное учреждение для всей Молдовы.

Говоря о партнерах по развитию, она также упомянула Таджикистан, который выделил средства на строительство детского сада в селе Чишмикиой, румынские проекты, среди которых – строительство лицея Эминеску с румынским языком обучения, а также Азербайджан, осуществляющий финансирование строительства Дома творчества в Чадыр-Лунге. Есть и другие замыслы. За последние пять лет в социальный сектор было инвестировано около 670 млн леев.

Среди иностранных инвесторов в экономику Гагаузии спикеры назвали и США, Японию, Белоруссию и некоторые другие страны СНГ. Важным драйвером экономики являются Свободные экономические зоны.

Gagauz Invest 2020

Как подчеркнула Оляся Коврик, предстоящий международный инвестиционный форум, станет площадкой для презентации возможностей автономии.

"Мы хотим, чтобы сегодня о Гагаузии говорили в стране и мире как о развивающимся регионе. В этом году мы делаем акцент на развитие цифровых инновационных технологий".

Среди важных вопросов, которые будут обсуждаться на форуме – перспективы развития и внедрения турецких коммерческих инвестиций в Гагаузии – в частности ведутся переговоры с крупной компанией по строительству газовой электростанции в Вулканештах.

"Когда реализуется этот проект, у нас появится гораздо больше возможностей в развитии региона".

Эксперт также подчеркнула, что на инвестиционном форуме особое внимание планируется уделить инициативам молодежи – будут поддержаны лучшие инновационные идеи и проекты.

"У нас есть очень крутые идеи, активная молодежь, которая представляет инновационные проекты по робототехнике, экологии и другим сферам".

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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