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SputnikPro: как писать про экономику города и региона

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Пресс-центр
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201015/32040056/sputnikpro-kak-pisat-pro-ekonomiku-goroda-i-regiona.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 16 октября, в 13.00 пройдет очередной вебинар на тему "Как писать про экономику города и региона".

На мастер-классе заместитель руководителя экономической редакции РИА Новости Ирина АНДРЕЕВА расскажет о том, как заинтересовать читателя новостями экономики, а также поделится особенностями их создания.

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

Тренды видео
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За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (71)

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Теги:
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