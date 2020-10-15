Молдаване в Крыму чувствуют себя как дома

Впервые прошел видеомост Кишинев – Симферополь, на котором его участники рассказали о том, как живет молдавская диаспора в Республике Крым.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Молдаване живут и работают во многих регионах России, больше всего их сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, однако наши земляки облюбовали города и села от Дальнего Востока до Черного моря. Об истории и современной жизни молдаван в Крыму шла речь на уникальном мероприятии в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik Видеомост Кишинев – Симферополь, на котором его участники рассказали о том, как живет молдавская диаспора в Республике Крым.

Как интегрировались молдаване

"У нас во многих городах Крыма есть местные национальные общины. Наши земляки-молдаване занимают весомые должности, в том числе, в правительстве, верховном совете, в прокуратуре, полиции республики. Проживают они и в селах – выращивают виноград, занимаются садоводством и виноделием, содержат парники, своей продукцией снабжают рынки Крыма", - рассказал председатель региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "Плай" Сергей Ерхан.

Он сообщил, что сейчас идет подготовка к открытию молдавской школы в Крыму, чтобы дети изучали национальный язык.

По словам спикера, многие наши соотечественники нуждаются в помощи при оформлении документов. И такая услуга предоставляется. Действуют юридические фирмы, которые помогают переехавшим в Крым нашим соотечественникам, а их немало.

"Мы хотим объединить всех наших соотечественников в Крыму. Сегодня идет работа по созданию молдавской этнодеревни, чтобы познакомить широкую общественность, а также многочисленных туристов, с нашей культурой, традициями, национальной кухней", - сказал общественник.

Климат, море, кухня и традиции

Ерхан отметил, что, в силу теплого климата и, конечно же, наличия моря, в Крым переезжают не только соотечественники из Молдовы, но и из северных регионов России.

"Сегодня молдаван на полуострове около 12 тысяч человек, они чувствуют себя как дома. Но не будем забывать, что в Крыму проживает 175 национальностей, которым власти также помогают. У нас все живут в мире, согласии и дружбе".

Молдаване Крыма не забывают свои традиции, национальную кухню и праздники, среди которых любимый Мэрцишор.

"Все, кто к нам приезжают, остаются довольными, в том числе и потому, что мы угощаем нашими национальными блюдами – мамалыгой, брынзой, мититеями, сами знаете, что у нас много всяких вкусностей", - рассказал Ерхан.

Широкий формат

По словам председателя Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмилы Корсун, проведение видеомоста стало прорывом для российско-молдавских отношений, в том числе и для Крыма.

"Двенадцатого марта 2018 года была создана федеральная автономия молдаван России.Среди первых ее учредителей была региональная автономия "Плай" Республики Крым. В состав Федеральной Автономии Молдаван России сегодня входят 23 местные и региональные автономии Российской Федерации", напомнила она.

Корсун отметила, что в ноябре 2018 года толчком для совместных проектов федеральной и региональной автономии было установление памятной мемориальной доски на горе Мангуп Кале в честь трехсот молдавских рыцарей, погибших в 1475 году при штурме крепости.

В свою очередь председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков заявил, что "невзирая на все трудности, мы просто обязаны поддерживать все связи с нашими родными и близкими молдаванами".

"Для нас, для крымчан – молдаване – это родной народ, с которым мы бок о бок жили столетиями, мы общались и будем общаться. Мы помогаем всем общинам, в том числе молдавской, реагируем на обращение каждого человека. Хотелось бы побольше таких видеомостов, хотелось бы, чтобы к нам приезжали молдаване, наши двери всегда открыты, невзирая ни на какие сложности. Придет время, и молдаване будут у нас отдыхать, как это было всегда".

Есть на что и на кого опереться

Волков сообщил, что те, кто решил поселиться в Крыму, может получить поддержку согласно существующим в России государственным программам.

"Хочу подчеркнуть, что содействие и помощь оказываются не только молдавской, но и другим общинам республики Крым", - подчеркнул Николай Волков.

Людмила Корсун уточнила, что помощь Российской Федерации диаспорам осуществляется за счет президентских грантов, субсидий Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, финансовой поддержки Крыма, Министерства культуры.

Общая история Молдовы и Крыма

Крым и Молдову связывает общее прошлое. В далеком 1472 году правитель Молдавского княжества Стефан III Великий, направил своих воинов в поддержку Александра – правителя княжества Феодоро – для совместной обороны столицы княжества.

В 1475 году молдавские воины вместе с феодоритами встали на защиту столицы - Мангупа. Три месяца продолжалась осада средневекового города, расположенного на горном плато. Но гарнизону все же не удалось противостоять турецкому полководцу Ахмету-паше, все ратники погибли в битве.

"Мы хотели бы чтобы в учебниках России было отражено участие молдавских воинов в событиях XV века в Крыму. О трехстах спартанцах известно всему миру. Было бы хорошо, чтобы все знали и о подвиге трёхсот молдавских рыцарей под Мангупом", - сказала заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "Плай" Илиана Сорочинская.

Президент Ассоциации географии и этнологии Молдовы, доктор географических наук Дорин Лозовану представил исторические источники, которые свидетельствуют о волохах (как называли молдаван русские, польские и другие источники) в Крыму с XVII века. В XVIII веке в некоторых населенных пунктах молдаване составляли большинство жителей, например, в Абдале – ныне часть Симферополя.

Также ученый привел сведения первой официальной переписи населения Российской империи 1897 года. В Таврической губернии тогда насчитывалось более 2,5 тысячи молдаван, значительная часть из которых проживала в Крыму. В дальнейшем численность молдавского населения Крыма постепенно увеличивалась, достигнув к 2020 году двенадцати тысяч человек.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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