SputnikPro: О чем на самом деле пишут СМИ

За каждой новостью скрывается то, о чем часто открыто не говорится, но только подразумевается, поэтому важно понимать скрытый контекст и суть процессов.

Распознавать двойное дно информации важно как журналисту, так и читателю, тем более, в медиа-реальности, в которой большинство новостей всегда про деньги.

Именно эту мысль подчеркнула заместитель руководителя экономической редакции РИА Новости Ирина Андреева в ходе вебинара SputnikPro на тему: "Как писать про экономику города и региона".

© Sputnik / Rodion Proca Ирина Андреева.

"Новости про еду, сельское хозяйство, промышленное производство, про решения наших кабинетов министров, глав наших государств, мэров наших городов, глав наших регионов и прочее – что бы они не решили, что бы они не сделали, – это всегда про деньги, экономику", – подчеркнула спикер.

Как писать новости про деньги

Обычному читателю часто сложно понять сложные аналитические экономические тексты, в которые вшиты специализированные термины, понятия и формулы. Поэтому отличительные черты хорошего текста — это простота и понятность, даже для ребенка.

"В моем понимании, чем проще текст написан, – тем лучше для читателя", - сказала Андреева. При этом, о чем бы не шла речь, автор статьи должен понимать на какую аудиторию он работает и исходить из соответствующих запросов и интересов.

"Знаешь аудиторию – выбираешь тематику, - продолжила она. - Например, коммунальные расходы – больная тема в любом городе. Рост коммунальных расходов автоматически приводит к расходам населения, то же самое и с ценами на электричество, воду, газа".

Таких примеров много – надо их правильно сегментировать и выдавать читателю, но чего не следует делать, так это перегружать его информацией.

Современного читателя при нарастающем с каждым днем дефиците времени интересует суть и то, что касается его лично.

Сегодня, особенно для малого и среднего бизнеса, актуальны проблемы, связанные с ограничениями из-за коронавируса, так как снижается спрос, что бьет по доходам всего населения.

Как найти баланс, не перегружая читателя

По мнению Андреевой, в поиске правильного информационного баланса, востребованного у читателя, всегда нужно исходить из здравого смысла.

Если вы завалите главную страницу своего сайта только, к примеру, политическими новостями, через час от вас читатели начнут разбегаться. То же самое произойдет в случае с перебором криминала, экономики, культуры и прочее.

Секрет баланса известен, это почти научный факт.

"Люди любят развлекаться. Поэтому фотографии конкурсов красоты, похорон и происшествий привлекают больше всего внимания. Экономика, как правило, фотографией особо не поразит – только умом. Если ваш трафик позволяет – 20-30% новостей отдавайте смело под деньги – про то как живет город, регион, страна – это всегда читается", - отметила эксперт.

Что не стоит писать

На новости из разряда "капитан очевидность" не стоит тратить время даже если вы получаете их из авторитетных источников, презентаций соцопросов, отчетов организаций, компаний.

Бесполезна публикация информации, которую знает любой человек, - ему это не интересно.

"Читатель не дурак, не надо его обманывать, тем более приводить его в недоумение, особенно громкими заголовками, под которыми ничего нового нет", - уверена заместитель руководителя экономической редакции РИА Новости.

Скорость, качество и успех

Бешеная скорость распространения информации диктует свои правила игры на информационном рынке. С молниеносным Телеграмом, соцсетями и другими интернет-платформами конкурировать традиционным медиа сложно, но можно.

"Сегодня тот, кто первый подал информацию – больше не герой, - утверждает Андреева. - Когда появляется новость, не всегда понятно – какая польза человеку от нее. Привлекайте экспертов, даже из своей редакции, пусть они объяснят, разъяснят, что на самом деле произошло, почему эта новость важна. И это привлечет читателей".

Люди устали от новостей

По мнению Андреевой, сегодня у людей доминирует клиповое мышление как следствие перегруза информацией.

"Люди не хотят читать слишком большие тексты, им некогда. Они хотят сразу схватить смысл. Мы понемногу стали отходить от формата интервью, потому что их не читают, я имею ввиду, прежде всего, экономику. Она не развлекает, а люди устали от тяжелых новостей, от ковида и прочего негатива – все, что сегодня происходит – угнетает людей. Поэтому угнетать их еще больше длинными текстами не надо", - резюмировала Ирина Андреева.

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