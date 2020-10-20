Молдова: демократия или НПОкратия

В четверг, 22 октября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны".

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Кто финансирует молдавские неправительственные организации (НПО), также называемые некоммерческими, и какую роль они играют в политической жизни страны? Какие цели и задачи ставят перед молдавскими ассоциативными структурами иностранные планировщики и сценаристы? Какие организации в Молдове получают иностранное финансирование? Об этом расскажет депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

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Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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