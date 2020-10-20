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Протест представителей НПО у посольства Белоруссии.

Молдова: демократия или НПОкратия

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201020/32093610/sponsory-grazhdanskogo-obschestva-v-moldove.html

В четверг, 22 октября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны".

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Кто финансирует молдавские неправительственные организации (НПО), также называемые некоммерческими, и какую роль они играют в политической жизни страны? Какие цели и задачи ставят перед молдавскими ассоциативными структурами иностранные планировщики и сценаристы? Какие организации в Молдове получают иностранное финансирование? Об этом расскажет депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

Теодор Кырнац.
© Sputnik / Osmatesco
Кырнац: Через НКО политики могут получить доступ к иностранным фондам

Вниманию СМИ! Аккредитация представителей масс-медиа осуществляется только по предварительной записи. 

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
Фонд Сороса, гражданское общество, гражданское общество Молдовы, НПО


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