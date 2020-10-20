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Эксперт РИА Новости расскажет, как сделать свой подкаст

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (72)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201020/32094493/ekspert-ria-novosti-rasskazhet-kak-sdelat-svoy-podkast.html

В пятницу, 23 октября, в 13.00 состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство".

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

На мастер-классе руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа Иван ГРОМОВ расскажет, как сделать подкаст, за который не будет стыдно через пару лет, и почему подкасты стали неотъемлемой частью жизни человека в "большом городе".

Иван Громов
© Photo : Владимир Трефилов
Иван Громов.

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

Ноутбук
© CC0 / Pixabay / SplitShire
SputnikPro: О чем на самом деле пишут СМИ

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный просветительский проект (72)

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Теги:
SputnikPro, СМИ


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