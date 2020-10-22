Цырдя: В Молдове действует настоящая постмодернистская армия

Известный молдавский политик представил свою книгу о деятельности молдавских некоммерческих (неправительственных) организаций, финансируемых Западом, в том числе США и ЕС.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Через некоторые получающие денежные инъекции из-за рубежа некоммерческие организации и СМИ, западные структуры проводят свою политическую информационную повестку в Республике Молдова, - таким был лейтмотив выступления депутата парламента РМ Богдана Цырди в пресс-центре Sputnik Молдова.

Комментируя реакцию на презентацию книги, депутат отметил, что она вызвала бурю негодования среди ее фигурантов и их политических опекунов.

"Посол ЕС в Молдове Михалко обвинил меня в том, что я нападаю на гражданское общество, что я якобы представляю угрозу демократии. Какой именно демократии, я не знаю. У нас олигархат. Я представляю угрозу гражданскому обществу, которого не существует в Молдове, я представляю угрозу НПО, хотя я говорил о картеле, о сети, которая монополизировала все западные гранты, которая не дает возможности развиваться другим НПО, не дает им доступ к этим грантам и использует их как минимум, в сомнительных целях", - сказал Цырдя.

Эволюция количества НПО

С 1992 по 2020 год количество НПО в Молдове увеличилось с 38 до 13 670.

"С 2007 по 2019 годы количество НПО у нас возрастает более чем в два раза. Это произошло из-за того, что власти подписали международные соглашения, в которых РМ брала на себя обязательства способствовать развитию НПО и позволять их проникновение во власть – во все структуры Парламента, Правительства, СИБа, Генпрокуратуры, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и так далее", - подчеркнул политик.

По данным, опубликованным в книге Цырди, наиболее крупными донорами в сектор "Правительство и гражданское общество" были США и ЕС. С 1990 по 2018 годы ими было выделено более миллиарда долларов на различные программы сотрудничества между государством и гражданским обществом.

Где деньги?

"Я не хочу поднимать вопрос о том, где этот миллиард. А вы его почувствовали? Вы почувствовали укрепление демократии, улучшение индекса коррупции, уровня жизни? Молдова по всем показателям деградировала. Куда ушел этот миллиард? На кофе-брэйки? Нет. Он ушел в карманы баронов гражданского общества", - сказал народный избранник.

По его словам, он хочет, чтобы граждане понимали – четверть финансирования РМ ушла этим товарищам, "которые, на мой взгляд, ничего хорошего не сделали для страны".

Среди доноров неправительственных организаций крупнейшим является Фонд Сороса, который выделил в период с 1992 по 2018 годы на различные проекты около 130 миллионов долларов.

Многотысячная армия НПО

"В Молдове более 80 тысяч волонтеров НПО. Это настоящая постмодернисткая армия, которая может в любой момент вести любую информационную войну, любую социальную кампанию, психологическую атаку", - уточнил спикер.

Кроме того, обратил внимание Цырдя, Молдову обязали оказывать поддержку НПО. Речь идет о трех миллионах долларов ежегодно, которые тратит наше Правительство на поддержку ассоциативного сектора.

Картель

Депутат парламента РМ подчеркнул, что основная часть финансовых средств выделяется определенной группе организаций.

"Приблизительно сто НПО монополизировали большую часть грантов – это единый картель или сеть организаций".

По его словам, средства, которые выделяют НПО.ю несравнимы с бюджетами на реформу государственных структур: "На реформу полиции потратили около 70 миллионов евро, на реформу юстиции – 110 миллионов, на реформу образования – около 50 миллионов евро, а на неправительственный сектор потрачено около 127 миллионов. Вопрос – куда ушли эти деньги?".

Спикер подчеркнул, что бюджет НПО по заказу ЕС (западных доноров), согласно исследованию самих неправительственных организаций, составлял в 2018 году 108 миллионов евро, то есть свыше двух миллиардов леев. Сегодня этот бюджет, по его мнению, намного больше, и может достигать 150 миллионов евро, и основная его часть предназначена для избранной группы НПО.

"Сеть Сороса"

"В Молдове, - продолжил аналитк, - Фонд Сороса, "Национальный фонд за демократию" и "Европейский фонд за демократию" внесли свой вклад в создание сети, картеля из более чем ста неправительственных организаций, которые действуют синхронно, скоординировано, коллективно, выполняют политические действия и социальные кампании, удобные для доноров и управляемые часто из одного центра. На уровне публичного дискурса он известен как "сеть Сороса".

По его словам, эта "сеть Сороса" выполняет политические задачи на территории независимого и суверенного государства – Республики Молдова.

"Сеть используется донорами как инструмент для мониторинга, контроля, влияния над государствами. Сеть – это инструмент внешнего управления, невооруженного гибридного завоевания – это ребята, которые создают смыслы и которые вбивают эти смыслы в головы, осуществляя элементарный захват сознания, после которого происходит и захват государства, территорий и так далее.", - заявил Цырдя.

Он подчеркнул, что доноры способствовали созданию молдавской НПОкратии – своего рода олигархии неправительственного сектора.

"Они разъезжают по заграницам, ведут довольно праздный образ жизни, могут позволить себе абсолютно все, получают десятки тысяч евро. Они все сидят в СМИ. Перед ними открыты двери в посольствах, властных структурах, различных международных политических организаций, в том числе ОБСЕ и Европарламента. Они являются основателями телеканалов и других СМИ, а также политических партий. Они проникли во все структуры власти", - сказал депутат.

Полную запись пресс-конференции смотрите по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video