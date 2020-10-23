SputnikPro: добро пожаловать в волшебный мир подкастов

Если вы не можете молчать и хотите направить свою энергию в созидательное русло, тогда стоит попробовать себя в производстве подкастов – не исключено, что вы станете популярной медиа-персоной.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Подкасты — это не только возможность активного общения с интересными людьми и многочисленной аудиторией, но и способ зарабатывания денег, а также раскрутки личного брэнда. Об этом рассказал руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Иван Громов в ходе вебинара на тему: "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство". Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта SputnikPro.

© Photo : Владимир Трефилов Иван Громов.

Собственно, подкаст – это аудиофайл, доступный онлайн на сайте или в специальных агрегаторах. С технической точки зрения его сегодня может сделать каждый без каких-то финансово обременительных затрат в домашних условиях. Как информационный продукт подкаст очень удобен для распространения в информационной среде и востребован у современной аудитории. Поэтому вполне закономерно, что СМИ проявляют к этому жанру большое внимание, особенно в последние годы, в условиях дефицита свободного времени современного общества.

"Когда мы слушаем подкасты, как правило, мы что-то делаем, например, готовим дома, убираем или передвигаемся в транспорте. Поэтому подкасты – это такой красивый, хороший и умный фон для жителей большого города", - сказал медиаэксперт.

Как начинать делать подкасты

Прежде чем браться за производство, надо ответить себе на важный вопрос – а надо ли делать еще подкасты, когда все магазины переполнены этим информационным продуктом, надо ли становиться фрагментом этой огромной мировой мозаики?

Если вы испытываете мощное внутреннее желание, тогда, конечно, необходимо браться за дело.

При этом важно определиться, будет ли это один подкаст или серия, какова периодичность выходов.

Это планирование необходимо, чтобы правильно оценить свои возможности и не бросить дело на полпути, что весьма часто встречается в реальной жизни.

Почему это делают?

Профессиональные подкастеры выявили основные мотивы почему люди берутся за создание подкастов.

"Во-первых – это желание говорить, например, рассказывать какие-то истории, брать интервью. Во-вторых – возможность заработать на рекламе, под которую пишутся сценарии, создаются проекты. В-третьих – это отличная возможность раскрутки личного брэнда, например, когда своей харизмой, знаниями ведущий привлекает к себе внимание слушателей", - отметил специалист.

Формат

По мнению эксперта МИА "Россия Сегодня", кроме основных движущих подкастерами мотивов, определены и самые востребованные форматы.

"Если взять все подкасты мира, то каждый из них подойдет под три основных, - разъяснил Громов. - Первый – соло-подкаст, когда кроме ведущего и микрофона больше никого нет. Этот формат не требует больших затрат и эффективен, вы властелин своего подкаста. Успех зависит от того как вы говорите и что вы говорите".

Второй формат – диалог, подразумевающий беседу ведущего с гостем или гостями, либо ведущих с гостем или гостями.

Третий формат подкаста – спектакль.

"Как мне кажется, это самый крутой формат, эмоционально захватывающее сознание действо. Это, главным образом, погружение в интересную историю. Но это сложная работа, требующая серьезной подготовки и много времени, ведь надо собрать информацию, написать сценарий, потом записать. Поэтому спектакль – сложный, но качественный формат", - сказал спикер.

Сколько эпизодов должно быть в подкасте?

После того, как вы определились с форматом, необходимо понимание того, какова будет периодичность выхода эпизодов. Это очень важный момент для слушателей, чтобы планировать свое время с учетом расписания ожидаемого подкаста.

Если вы обещали подкаст, к примеру, в четверг вечером, а "продукта" нет, тогда слушатели не задержаться надолго у вас.

Одним словом, вы должны определиться с периодичностью выхода эпизодов – 1 раз в неделю, в две недели, в месяц или два месяца, или, может быть, полгода. Будьте пунктуальными.

Сценарий

В зависимости от выбранного формата, разрабатывается сценарий. К каждому эпизоду, каким бы простым он не казался, он необходим. От того, насколько интересный и продуманный даже в мелочах у вас сценарий часто зависит общий успех подкаста.

"Вначале слушателям надо обязательно дать понять, о чем будет тот или иной эпизод, надо ввести его в курс дела – проблемы, конфликта, инфоповода, объяснить, почему вы обращаетесь именно к этой теме, проблеме или вопросу. Это правила хорошего тона, соблюдение которого позволит вам сохранить большую часть слушателей", - объяснил эксперт.

После сценария потрудитесь записать пилотный проект, внимательно его прослушайте и дайте это сделать другим. Исправляете недочеты и шероховатости. Не забудьте сделать так называемые "консервы" – запасы на непредвиденный случай, когда что-то может пойти не так, и выход очередного эпизода может сорваться. "Консервы" в этом случае могут вас выручить – на то они и существуют.

"Оперение"

Отнеситесь серьезно к оформлению подкаста – от этого во многом зависит желание вас послушать.

Здесь важно все – и название подкаста, и названия эпизодов, джинглы, перебивки, обложка. Все эти элементы можно найти в интернете или купить недорого, главное, чтобы с юридической точки зрения не возникало проблем.

Где взять картинки, звуки, как произвести запись и монтаж, организовать дистрибуцию, Громов обещал рассказать на следующей онлайн сессии.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova