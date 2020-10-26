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Откровенно о COVID-19 – что происходит в Молдове и мире

© AP Photo / Petr David Josek
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201026/32168699/EMB-otkrovenno-o-covid-19--pravda-i-vymysl.html

В среду, 28 октября, в 14:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Ситуация с COVID-19 в Молдове".

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Как на самом деле в Молдове обстоят дела с выявлением и лечением COVID-19? Почему в РМ статистика заболеваний COVID-19 в несколько раз выше, чем в соседних странах? Надежны ли ПЦР-тесты? Почему людям рекомендуют носить маски, если они не защищают от инфекции? Почему СМИ не замечают другие болезни, а постоянно пишут только о COVID? Опасны ли новые вакцины? На эти и другие актуальные вопросы ответят:

— государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин РЫМУШ;

— экс-министр Здравоохранения Михай МАГДЕЙ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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