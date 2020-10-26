Откровенно о COVID-19 – что происходит в Молдове и мире

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Как на самом деле в Молдове обстоят дела с выявлением и лечением COVID-19? Почему в РМ статистика заболеваний COVID-19 в несколько раз выше, чем в соседних странах? Надежны ли ПЦР-тесты? Почему людям рекомендуют носить маски, если они не защищают от инфекции? Почему СМИ не замечают другие болезни, а постоянно пишут только о COVID? Опасны ли новые вакцины? На эти и другие актуальные вопросы ответят:
— государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин РЫМУШ;
— экс-министр Здравоохранения Михай МАГДЕЙ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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