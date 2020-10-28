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Люди в парке.

COVID-19 в Молдове: в общеевропейской динамике, по некоторым аспектам ситуация даже лучше

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Пресс-центр
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В нашей стране необходимо продолжать внедрение доступных для всех меры профилактики, так как пока не существуют эффективных средств лечения и вакцины против инфекции.

Сегодняшняя ситуация с COVID-19 в Молдове вписывается в общеевропейскую динамику, а по некоторым ключевым показателям можно говорить, что в нашей стране положение даже лучше, чем в Европе. Об этом сказал главный специалист по вопросам иммунологии министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, завотделом науки Национального агентства общественного здоровья, вирусолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела исследований и инноваций Национального агентства общественного здоровья Константин Спыну в ходе онлайн-конференции на тему "Ситуация с COVID-19 в Молдове".

Спыну Константин
© Sputnik / Mihai Caraus
Константин Спыну.

Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Однако, по словам специалиста, общая ситуация с коронавирусом сохраняется тревожная. Наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания – не сильно, но очевидно, что страна находится в фазе роста – затишье в Молдове пока не наступило.

Сравнительная статистика

"К сожалению, по уровню заболеваемости на миллион человек, Молдова обогнала Австрию, Румынию, Украину и некоторые другие европейские страны – мы в топе 7-8 государств, где этот показатель исчисляется десятками тысяч", - отметил профессор.

Однако согласно другому, ключевому показателю, Молдова в более выгодном положении, чем многие западноевропейские страны.

"Уровень смертности на 100 заболевших составляет 2,4. По этому важному показателю в Молдове лучше ситуация, чем в Италии, Великобритании, Бельгии, Франции и других странах Евросоюза, и в целом лучше, чем в среднем по Европе", - подчеркнул вирусолог.

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
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За весь период пандемии количество летальных случаев, связанных с COVID-19 составил в Молдове 1729.  

По словам Спыну, такое положение дел, конечно, не говорит о том, что у нас нормализовалась положение, но оно не такое мрачное, как рисуют некоторые СМИ. А учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в соседних Украине и Румынии, а также в Италии и других странах ЕС, Молдове необходимо внедрять доступные для всех неспецифические меры профилактики, так как пока не существуют эффективных средств лечения и вакцины против инфекции.

Рано расслабляться

В свою очередь экс-министр здравоохранения, профессор Михай Магдей обратился к жителям столицы с просьбой быть бдительными, продолжать строго соблюдать противоэпидемические правила – носить в публичных местах маски и соблюдать дистанцию.

Магдей Михай
© Sputnik / Mihai Caraus
Михай Магдей.

"Впереди зима, и ситуация может ухудшится, особое внимание надо уделить безопасности детей. Сегодня медики устали от COVID-19, от того, что они без перерыва работают в специальном режиме", -сказал экс-министр.

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По его словам, уровень смертности от COVID-19 несопоставимо высок в сравнении с другими инфекционными заболеваниями.

Самая большая смертность был в 2010 году от сезонного гриппа – 53 случая, во время эпидемии дифтерии в середине 90-х годов прошлого века умерло около 45 детей.

Именно COVID-19 вызывает тяжелые пневмонии легких.

По словам Магдея, в стране очевидно существует дефицит лабораторий.

"У нас на определение COVID работает 5 или 6 лабораторий, а стране необходимо иметь минимум 20-22. COVID-19 не уйдет за один год даже с получением вакцины. Вирус будет циркулировать среди населения всегда, как, к примеру, грипп и ОРЗ", - подчеркнул спикер.

В группе риске

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
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По сведениям, представленным Главным специалистом по вопросам иммунологии Минздрава РМ, средний возраст заболевших в Молдове – 47 лет. Преобладают женщины. Наибольшее число заболевших отмечается в возрастной группе от 50 до 59 лет и немного меньше – 60 – 69 лет. Эти категории населения входят в зону риска.

В списке заболеваний с наибольшим количеством летальных случаев, вызванных COVID-19, специалист назвал следующие: сердечно-сосудистые – 81,1%, сахарный диабет – 37%, почки – 22%, избыточный вес – 21%.  

О вакцине

По мнению Константина Спыну, прежде чем закупать какую-то вакцину, надо убедится, что она прошла все необходимые этапы испытания и была одобрена Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ). По его словам, существует соглашение между ВОЗ и Фондом Билла Гейтса о создании двух миллиардов доз вакцины на сумму порядка 20 миллиардов долларов.

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Эти вакцины, по его словам, в первую очередь предназначены для стран с высоким и средним ВВП, а затем предполагается их поставка в развивающиеся страны. Точно не известно, когда она появится, приблизительно – в конце первой половины следующего года.

Говоря о российской вакцине, созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор подчеркнул, что главный критерий для Молдовы, чтобы вакцина была доступной, надежной и проверенной.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2221)

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