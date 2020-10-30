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Бюллетень для голосования на президентских выборах

Выборы президента – что может произойти

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201030/32223299/vybory-prezidenta--chto-mozhet-proizoyti.html

В субботу, 31 октября, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Миссия наблюдателей на выборах президента Республики Молдова – цели и задачи".

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. О вспыхнувших внутриполитических конфликтах в странах СНГ, о миссии наблюдателей из стран Содружества и о других вопросах, связанных с выборным процессом, расскажет наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
наблюдатели, выборы президента РМ, Выборы президента, выборы президента, выборы, выборы


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