Журналист – опасная профессия, связанная с многими рисками, в том числе смертельным

При необходимости, с корреспондентами средств массовой информации, блогерами и прочими стримерами не церемонятся, особенно с иностранцами – их могут посадить в тюрьму, подстрелить на улице и просто избить – такова реальность сегодняшнего дня.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Как людям, выбравшим профессию журналиста, защитить себя в современном мире от произвола властей, неуправляемых радикалов и разного рода провокаторов и, при этом, остаться в живых и на свободе? На эти вопросы ответила российская общественница Мария Бутина на вебинаре SputnikPro на тему: "Как защитить свои права, если ты журналист?".

© Photo : Максим Блинов Мария Бутина.

Мария Бутина - российская общественница, обвинявшаяся в сговоре против США и вернувшаяся и-за океана в Россию ровно год назад.

По ее словам, вопрос защиты прав журналистов, безусловно, должен рассматриваться в разных ракурсах. С одной стороны, по принципу "своих не бросаем", с привлечением профессионального сообщества и журналисткой солидарности.

"Давайте будем реагировать на происходящее с нашими коллегами максимально громко и заявлять о несправедливости, потому что только вместе эту ситуацию можно переломить. В данном случае, действительно, один в поле не воин. Если происходят какие-то эксцессы, нам нужно всем вместе придерживаться правила – мы своих не бросаем", сказала Бутина.

В защите прав журналистов должно помогать не только государство, но и общество.

"Своим освобождением я обязана, естественно, тем, что включились государственные органы, но и тем, что граждане меня не бросили и общественные организации, прежде всего журналистского сообщества, которое давало правдивую информацию о происходящей моей истории. Но это прежде всего российские журналисты, а вот американские журналисты, к сожалению, переврали все и показали в том ключе, в котором хотели", - сказала общественный деятель.

Можно ли добиться справедливости?

Бутина подчеркнула, что права журналистов, к сожалению, нарушаются очень часто и добиться справедливости сложно.

Она привела пример с историей журналиста RT Константина Рожкова, который недавно был задержан в нью-йоркском аэропорту. Его допрашивали, забрали всю электронную технику, не предъявили никаких документальных оснований для этого.

"Раньше такая же ситуация возникла с моим коллегой по Общественной палате Александром Малькевичем в 2018 году в аэропорту Вашингтона. Его задержали и доппытывалься – зачем он прилетел освещать выборы в США – неужели ему своих недостаточно? По моему мнению, это неправильный подход, так как журналист должен доносить правдивую информацию до общества", - считает спикер.

Она поделилась сведениями из обнародованного недавно доклада, подготовленного со своими коллегами Кириллом Вышинским и Александром Малькевичем, о нарушениях прав российских журналистов в мире за последние пять лет.

Зачистка неугодного контента

Прежде всего, по словам Бутиной, блокируют и удаляют посты неугодных журналистов в соцсетях, ставят маркеры, которые совершенно не соответствуют тому, что изложено в материале, то есть обвиняют в дезинформации, фальсификации и во всем прочем, и этот процесс идет по нарастающей.

Другое нарушение – ограничение просмотров нежелательных материалов, неугодных западным идеологиям.

Бьют, однако, и стреляют

"Еще один факт, о котором я хочу сообщить, - это избиение корреспондентов – такое тоже бывает. Например, несколько дней назад в Филадельфии наша съемочная группа снова подверглась нападению со стороны экстремистов в Америке", - сказала Бутина.

Также она сообщила о вопиющих случаях с использованием стрелкового оружия против журналистов.

"Неоднократно возникали такие эпизоды, особенно сейчас при освещении протестных действий, в частности, в США, хотя и в Европе тоже такие случаи известны. Это и нападение радикалов, повреждение съемочного оборудования (а журналисты несут за него ответственность), это арест и задержание, ну и, пожалуй, одно из самых распространенных – принудительная депортация", - заявила она.

Спикер отметила, что добиться справедливости очень сложно, но это необходимо делать, в том числе апеллируя к международным организациям, среди которых Международная ассоциация журналистов, созданная в 1946 году. Обращаться следует и в Международный фонд солидарности журналистов в Европе.

"Если даже они и не окажут конкретной помощи, но обращение туда, а также в ООН на нарушение прав человека и прав работы журналистского сообщества, нужно делать обязательно, привлекать к этому внимание, иначе эта ситуация будет замалчиваться", - советует Бутина.

Права и обязанности

Отвечая на вопрос о правах независимых журналистов и блогеров при выполнении профессиональной деятельности заграницей без-каких-либо аккредитаций, она подчеркнула несколько важных моментов.

"У нас есть Конвенция о правах человека, - подчеркнула эксперт, - в ней закреплена свобода выражения мнения физическим лицом, поэтому если вы находитесь где-то, излагаете свое мнение в своем репортаже, который вы делаете для себя, например, как блогер, вы защищены этой конвенцией, ее положением о свободе слова".

Но, есть и исключения, например, мероприятия, на которые требуется аккредитация. В этом случае журналисты должны руководствоваться соответствующими правилами.

Поэтому рекомендуется апеллировать к Конвенции, к международному и национальному законодательству по этому вопросу. Прежде чем ехать куда-то работать, необходимо собрать все необходимые контактные данные посольств, консульств, предупредить своих родных и близких о поездке. Также важно знать и соответствующие статьи законодательства принимающих стран, чтобы не попасть в неприятную историю – ведь незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности.

"Например, в США принят совершенно уникальный документ, согласно которому, в некоторых штатах ни на избирательных участках, ни в их радиусе, даже со своим бюллетенем, теперь избиратель не имеет право делать селфи", - сказала Бутина.

Да, закон суров, но это закон.

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