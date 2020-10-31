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Бюллетень для голосования на президентских выборах

Президентские выборы в Молдове – взгляд международных наблюдателей

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201031/32238509/prezidentskie-vybory-v-Moldove--vzglyad-mezhdunarodnykh-nablyudateley.html

В воскресенье, 1 ноября, в 17:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Президентские выборы в Молдове – мнение наблюдателей СНГ".

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik.  Первого ноября в Республике Молдова пройдут президентские выборы. За ходом голосования будет следить группа международных наблюдателей. В том числе представители стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

О том, как проходят выборы, расскажет член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Викторович ТУРОВ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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