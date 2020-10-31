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Владимир Игоревич Круглый

Круглый: в Молдове у наблюдателей очень широкие полномочия

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201031/32242629/kruglyy-v-Moldove-u-nablyudateley-ochen-shirokie-polnomochiya.html

В Молдову приехала миссия наблюдателей СНГ для мониторинга президентских выборов. Они готовы к работе и делятся своими впечатлениями о недавних выборах в Белоруссии и Кыргызстане.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. От наблюдателей ждут объективной оценки организации выборного процесса в Молдове, и они уже по сути приступили к выполнению своих обязанностей. Об этом рассказал наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Игоревич Круглый в ходе онлайн-конференции на тему: Миссия наблюдателей на выборах президента Республики Молдова – цели и задачи". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Бюллетень для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
Президентские выборы в Молдове – взгляд международных наблюдателей

"В Молдове у наблюдателей очень широкие полномочия. В некоторых странах их меньше. В Молдове, к примеру, можно фотографировать, делать аудио и видеозаписи, уведомляя руководителя избирательной Комиссии, в других странах для этого необходимо разрешение. Это мелкие нюансы, но, на мой взгляд, важные – они демонстрируют насколько открыт выборный процесс", - сказал представитель миссии Содружества", - подчеркнул Круглый.

По его словам, руководитель ЦИК Дорин Чимил на встрече с миссией наблюдателей СНГ подчеркнул, что РМ важна общая оценка выборов с точки зрения международного сообщества.

"Мы будем смотреть проблемные участки. Поедем на левобережье Днестра – обязательно посмотрим. Важно, чтобы избирательные права всех граждан Молдовы были учтены", - заявил Круглый.

Говоря о целях и компетенции миссии, специалист подчеркнул, наблюдатели СНГ никем не ангажирована. "Главная наша цель – оценить общий ход голосования. Но мы должны также оценить и работу ЦИК, насколько соблюдается конституционные права граждан РМ. Мы никем и нигде не ангажированы. У нас абсолютно объективный взгляд", - подчеркнул международный наблюдатель.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
СНГ, СНГ, выборы президента РМ, наблюдатели


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