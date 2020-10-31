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Președinția RM

Что нужно знать об институте президентской власти в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201031/32243045/Ob-institute-prezidentskoy-vlasti-v-Moldove-.html

В воскресенье, 1 ноября, в 9:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Каким должен быть институт президентской власти в Молдове?"

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Первого ноября пройдут выборы президента Республики Молдова. Это важное политическое событие в жизни страны. Несмотря на то, что президент РМ обладает весьма ограниченными возможностями, прямое избрание гражданами, дает ему большую степень легитимности и возможность серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику.

О том, какое место занимает президент в системе власти и управления государством в Молдове, о полномочиях президента, о взаимодействия всех ветвей власти расскажут:

— доктор исторических наук, экс-вице-премьер РМ Виктор СТЕПАНЮК.

— доктор философии, политолог, историк Борис ШАПОВАЛОВ;

— доктор права, экс председатель Конституционного суда РМ Думитру ПУЛБЕРЕ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
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