Первые заявления наблюдателей: все условия для голосования созданы

Международные миссии по мониторингу президентских выборов констатируют, что в Молдове выборы проходят в рамках требований законодательства, без нарушений.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Первые заявления иностранных наблюдателей прозвучали на онлайн-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова. По словам наблюдателей, выборы проходят спокойно, без нарушений, с соблюдением национального и международного законодательств.

"В принципе мы никаких нарушений не заметили, на избирательных участках все было в соответствии с законом. В связи с COVID-19 соблюдались все требования – люди приходили в масках, перчатках, сохранялась положенная дистанция между ними. Голосовали нормально, без всяких замечаний. Отмечу подготовленность избирательных участков и организованность граждан", - сказал зампредседателя парламента Азербайджанской Республики, председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Адиль Абыш оглы Алиев.

В свою очередь заместитель руководителя Секретариата Совета Международной парламентской Ассамблеи СНГ, директор Международный институт развития демократии и парламентаризма (МИМРД) МПА СНГ Иван Мушкет отметил, что задачей работы наблюдателей миссии является оценка того, как происходит голосование, что происходит на участках, а также, есть ли нарушения перед избирательными участками, как они оформлены, есть ли отклонения от международных стандартов. "И самое главное – здоровье людей, конкретнее – принятие органами администрирования выборов антиковидных мер. Мы убеждаемся, что все соответствующие нормы соблюдаются", - подчеркнул спикер.

По словам Мушкета, в международную группу, где он работает, аккредитовано 43 наблюдателя от семи государств МПА СНГ. Это представительная и весьма авторитетная миссия, люди, облеченные и законодательной властью, имеющие опыт парламентской работы, они наблюдают за ходом президентских выборов.

"В процессе нашей работы мы посетили много участков, в том числе накануне побывали в Гагаузии, посмотрели, как идет подготовка к работе избирательных участков. Сегодня рано утром активность на участках, где мы побывали, была слабой. Но, думаем, что она будет нарастать", - сказал Мушкет.

Он также отметил, что еще до выборов экспертная группа возглавляемого им института, подготовила юридическое заключение о соответствии Национального законодательства РМ международным стандартам. Мы признаем, что оно соответствует и позволяет эти стандарты выполнять.

"Также мы подготовили отчет о долгосрочном мониторинге, где тоже проанализировали и Законодательство, и ход выборов и понимаем, что все условия для проведения президентских выборов в РМ созданы", - заявил Мушкет.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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